Вышла первая серия сериала «Комбинация» с Никитой Кологривым

Пожалуй, главным недостатком сериала «Комбинация» по итогам двух эпизодов остается недостаток самой группы «Комбинация» — первого герлз-бэнда в СССР. Пока что фокус сериала очевидным (и несколько чрезмерным) образом смещен на фигуру Шишинина — понятно, что он был мозгом проекта, но это все равно что превращать сериал про группу «Тату» (если бы сейчас можно было такой снять) в историю Ивана Шаповалова. Формально у шоу еще есть время исправиться, но при виде промо-материалов (на постере во весь рост красуется один Кологривый, пока все остальные тушуются у него за спиной) надежда на перемены слегка тускнеет. Остается радоваться, что местным Татьяне Ивановой и Алене Апиной (Елизавета Базыкина и Анастасия Уколова) уготована как минимум более завидная судьба, чем экранным женам участников группы «Король и Шут».