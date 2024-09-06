В Ростовской области новым контрактникам продлили период выплат в 1,2 млн рублей

Губернатор Ростовской области до 30 сентября 2024 года продлил период для заключения контракта с Минобороны России, предполагающий назначение единовременной выплаты. Постановление, утвержденное Василием Голубевым, опубликовано на сайте донского правительства.
Напомним, в июле сумма выплаты была увеличена с 700 тысяч до 1,2 млн рублей. Кроме того, размер единовременной федеральной выплаты составляет 400 тысяч рублей.
— Таким образом, граждане Российской Федерации, добровольно заключившие контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ в Ростовской области на год и более до 30 сентября 2024 года, получат по 1,6 млн рублей, — разъясняют власти региона.
Перечисление средств проводится однократно и не учитывается при подсчете дохода семьи или гражданина для оказания областной соцподдержки.
Добавим, сейчас на Дону реализуют 38 мер поддержки участников специальной операции и их семей. Также содействие в поиске работы оказывают вернувшимся домой бойцам.