Главные новости недели с 2 по 6 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 2 по 6 сентября 2024 года.
Во Владивостоке завершился ВЭФ-2024
На Восточном экономическом форуме было подписано 292 соглашения на сумму более 5 трлн 400 млрд руб. Как уточнила пресс-служба «Росконгресса», учтены только те соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной.
В России стартовали региональные выборы
Избирательные участки для трехдневного голосования открылись в 49 регионах России. Граждане изберут глав 21 региона, включая губернатора Санкт-Петербурга, депутатов Мосгордумы, и могут отправить в Госдуму трех бывших министров.
Верховная рада отправила в отставку главу МИД Украины Кулебу
Дмитрий Кулеба возглавлял МИД Украины с 4 марта 2020 года. Новым министром стал его первый заместитель Андрей Сибига. Отставку Кулебы утвердили только со второй попытки.
Алаудинов заявил, что Россия уже победила в СВО
Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны добавил, что новая задача россиян — сделать все, чтобы стать большой семьей, которая готова к будущим вызовам.
Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в Туве
В ходе урока в кызыльской школе № 20 президент рассказал о ходе СВО и ситуации в приграничье. Также Владимир Путин говорил о патриотическом воспитании, значении китайского языка и опасности вейпов.