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Главные новости недели с 2 по 6 сентября 2024 года

Итоги недели с 2 по 6 сентября 2024 года: самые важные новости, ключевые события и происшествия последних дней. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире за прошедшую неделю, в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 2 по 6 сентября 2024 года.

Во Владивостоке завершился ВЭФ-2024

На Восточном экономическом форуме было подписано 292 соглашения на сумму более 5 трлн 400 млрд руб. Как уточнила пресс-служба «Росконгресса», учтены только те соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной.

В России стартовали региональные выборы

Избирательные участки для трехдневного голосования открылись в 49 регионах России. Граждане изберут глав 21 региона, включая губернатора Санкт-Петербурга, депутатов Мосгордумы, и могут отправить в Госдуму трех бывших министров.

Верховная рада отправила в отставку главу МИД Украины Кулебу

Дмитрий Кулеба возглавлял МИД Украины с 4 марта 2020 года. Новым министром стал его первый заместитель Андрей Сибига. Отставку Кулебы утвердили только со второй попытки.

Алаудинов заявил, что Россия уже победила в СВО

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны добавил, что новая задача россиян — сделать все, чтобы стать большой семьей, которая готова к будущим вызовам.

Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в Туве

В ходе урока в кызыльской школе № 20 президент рассказал о ходе СВО и ситуации в приграничье. Также Владимир Путин говорил о патриотическом воспитании, значении китайского языка и опасности вейпов.