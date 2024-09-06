Начали «С нуля»: Linkin Park вернется на сцену спустя семь лет

Американская рок-группа Linkin Park объявила о воссоединении спустя семь лет после смерти ее фронтмена Честера Беннингтона и анонсировала новый альбом. Пластинка под названием From Zero выйдет 15 ноября 2024 года. Вместе с этим группа объявила о новой со-вокалистке, ею стала Эмили Армстронг из Dead Sara. «Известия» собрали все, что известно о втором ключевом музыкальном реюнионе года.
Не успели мы прийти в себя после внезапного воссоединения Oasis спустя 15 лет, как 6 сентября о своем возрождении объявила рок-группа Linkin Park. 15 ноября выйдет ее студийный альбом From Zero («С нуля»), первый с момента смерти в 2017 году вокалиста группы Честера Беннингтона. Известно, что в пластинку войдут 11 треков: From Zero (intro), The Emptiness Machine, Cut The Bridge, Heavy Is The Crown, Over Each Other, Casualty, Overflow, Two Faced, Stained, IGYEIH и Good Things Go.
Коллектив сделал анонс во время прямой трансляции 5 сентября на своем YouTube-канале, где также представил новую вокалистку. Ей стала Эмили Армстронг из группы Dead Sara. Вместе с ней Linkin Park исполнил во время эфира несколько классических песен группы, а также новый сингл The Emptiness Machine. Композиция уже доступна на стриминговых площадках.
Воссоединение Linkin Park не могло быть более своевременным, учитывая, что один из самых знаменитых альбомов группы Hybrid Theory в следующем году отметит 25 лет. В составе остались почти все ее первоначальные участники — Майк Шинода, Брэд Делсон, Дэйв Фаррелл и Джо Хан. Однако коллектив покинул барабанщик Роб Бурдон.
— В какой-то момент Роб сказал нам, думаю, это было несколько лет назад, что он хочет установить некоторую дистанцию между собой и группой. Мы это поняли, это было уже очевидно. Он начал просто меньше появляться, меньше контактировать, фанаты тоже это заметили. Он не появился ни на переиздании Hybrid Theory, ни на релизе Papercuts (издание лучших хитов группы — «Известия»). Так что для меня, как для друга, это было грустно, но в то же время я хочу, чтобы он делал то, что делает его счастливым, и, очевидно, все желают ему самого лучшего, — рассказал Майк Шинода в интервью изданию Billboard.
Место Бурдона занял барабанщик Коллин Бриттейн, который также является продюсером (в том числе сопродюсером нового альбома) и автором песен. С ним Шинода познакомился в 2021 году на одной из музыкальных сессий.
38-летняя Эмили Армстронг — американская певица, гитаристка и автор песен. Она является одной из участниц основанной в 2002 году калифорнийской пауэр-рок группы Dead Sara. Коллектив выступал на одних площадках с Muse, The Used, Chevelle и The Offspring. Но в целом о группе мало что известно, кроме того, что ее сингл Weatherman вошел в саундтрек компьютерного гоночного симулятора Need For Speed: Most Wanted.
— Говоря об этих старых песнях в исполнении уникального голоса, который любим многими людьми… Как мне оставаться собой, но также продолжать эмоции и то, что он привнес в эту группу? Это была работа, которую мне пришлось проделать. Мне пришлось определить, что каждая песня значит для меня как для певца, а не просто как для человека, который ее слушает. Нужно было объединить техническую часть и эмоции. Это голос Честера, и он мой, но я хочу, чтобы он по-прежнему ощущался так, как я себя чувствую, когда слушаю песню, потому что это то, что любят фанаты. В ней есть страсть, которой, надеюсь, и я смогу ее наполнить, — поделилась певица.
При этом саму Армстронг в индустрии оценивают как выдающуюся исполнительницу, а ее вокал — как «сильный и настойчивый». В частности, певицу можно услышать на бэк-вокале Nobody’s Daughter основанной Кортни Лав группы Hole. С Linkin Park Армстронг познакомилась в 2019 году.
— Возвращаясь к группе — сначала это были Дэйв и Джо, а затем в какой-то момент к нам присоединился Брэд, и мы начали делать сессии с другими людьми, с некоторыми из которых я писал [музыку] за год или два до этого. А потом мы пригласили Эмили, но мы делали сессии со многими людьми, и по мере того, как мы работали, все просто стало на свои места. Даже с Эмили и Колином мы не говорили: «Эй, заходите, мы делаем сессии Linkin Park». Мы просто говорили: «Мы будем писать песни», — рассказал Шинода.
В сентябре и ноябре Linkin Park проведут небольшой мировой тур. Концерты пройдут пока только в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Гамбурге, Лондоне, Сеуле и Боготе. Затем, по словам Майка Шиноды, у группы начнутся «более активные гастроли».
Linkin Park — одна из главных рок-групп нашего времени, поэтому аналитики уже прогнозируют заоблачный спрос на билеты на концерты. Существует множество прецедентов, когда культовые рок-группы переосмысливали себя после смерти не менее культового фронтмена, каким был Беннингтон. Получится ли у Linkin Park, узнаем совсем скоро. Первое выступление состоится 11 сентября на Kia Forum в родном калифорнийском Инглвуде.