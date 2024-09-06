Начали «С нуля»: Linkin Park вернется на сцену спустя семь лет

— Говоря об этих старых песнях в исполнении уникального голоса, который любим многими людьми… Как мне оставаться собой, но также продолжать эмоции и то, что он привнес в эту группу? Это была работа, которую мне пришлось проделать. Мне пришлось определить, что каждая песня значит для меня как для певца, а не просто как для человека, который ее слушает. Нужно было объединить техническую часть и эмоции. Это голос Честера, и он мой, но я хочу, чтобы он по-прежнему ощущался так, как я себя чувствую, когда слушаю песню, потому что это то, что любят фанаты. В ней есть страсть, которой, надеюсь, и я смогу ее наполнить, — поделилась певица.