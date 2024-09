Начали «С нуля»: Linkin Park вернется на сцену спустя семь лет

Не успели мы прийти в себя после внезапного воссоединения Oasis спустя 15 лет, как 6 сентября о своем возрождении объявила рок-группа Linkin Park. 15 ноября выйдет ее студийный альбом From Zero («С нуля»), первый с момента смерти в 2017 году вокалиста группы Честера Беннингтона. Известно, что в пластинку войдут 11 треков: From Zero (intro), The Emptiness Machine, Cut The Bridge, Heavy Is The Crown, Over Each Other, Casualty, Overflow, Two Faced, Stained, IGYEIH и Good Things Go.