Лариса Долина, Настасья Самбурская и другие выступили на «Вечернем Звуке»

5 сентября HiFi-стриминг Звук провел традиционную презентацию новых песен «Вечерний Звук». Мероприятие проходит уже в восьмой раз, его главные цели — привлечь внимание к свежим релизам и помочь начинающим артистам найти свою аудиторию.
На сцене в пространстве СТУДИО можно было увидеть как легенд российской сцены, так и начинающих исполнителей. 5 сентября с новыми треками и известными хитами выступили Лариса Долина, Настасья Самбурская, Артур Пирожков, Wildways, Юлианна Караулова, Свят, Chagunava, Jazzdauren, Маша Шейх, Данзо & Шанти и Ева Власова.
В этот день можно было также насладиться выступлением многообещающей исполнительницы Bukatara. Певица не раз попадала в плейлист ГРОМЧЕ, в котором представлены топовые релизы от начинающих артистов. Туда можно попасть через приложение Звук СТУДИО.
Лариса Долина поделилась своими впечатлениями.
Такие мероприятия важны для начинающих исполнителей. Они помогают им рассказать о себе большому количеству людей. Сегодня, к примеру, я услышала очень много талантливых ребят!
Лариса Долина
народная артистка России.
Исполнители не остались без поддержки — на мероприятие пришли музыканты, представители индустрии и блогеры: продюсер Иосиф Пригожин, актеры Слава и Настя Морозовы, блогеры Артем Белов, Надя Глушко, Андрей Савочкин, Филипп Лобачев, DJ Катя Гусева, DJ DimixeR, актер Давид Ниамеди и другие.
Ведущими «Вечернего Звука» стали генеральный продюсер HiFi-стриминга Звук Сергей Балдин и певица Анжелика Пушнова.
Недавно HiFi-стриминг Звук подвел итоги лета и выяснил, что Zivert, Люся Чеботина, Macan, XOLIDAYBOY и 5УТРА стали самыми прослушиваемыми исполнителями сезона.