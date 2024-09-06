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Цзыюй из TWICE дебютировала с сольным мини-альбомом abouTZU

Участница женской K-pop-группы TWICE Цзыюй выпустила свой первый сольный EP «abouTZU». Певица также представила клип на заглавную песню Run Away, автором которой стал Пак Джинен, основатель лейбла JYP Entertainment.

Источник: Звук

Участница женской K-pop-группы TWICE Цзыюй выпустила свой первый сольный EP «abouTZU». Певица также представила клип на заглавную песню Run Away, автором которой стал Пак Джинен, основатель лейбла JYP Entertainment.

Говоря о начале своей сольной карьеры, Цзыюй сказала, что этот проект стал для нее способом «представить более зрелую, сильную сторону себя за пределами яркого и милого образа, с которым все знакомы», пишет The Korea Times.

Цзыюй — третья участница TWICE, начавшая сольную карьеру. До этого дебютировали ее старшие коллеги по группе Наен с мини-альбомом IM NAYEON (2022) и Чжихе c проектом ZONE (2023).

Недавно стало известно, что ITZY вернутся в октябре этого года с новым релизом в полном составе.