Список продуктов, богатых железом, которые помогут поднять гемоглобин

Танины, содержащиеся в чае и кофе, могут значительно снижать усвоение железа. Они связываются с железом в кишечнике, препятствуя его всасыванию. Чтобы минимизировать этот эффект, рекомендуется избегать употребления чая и кофе во время еды или сразу после нее.