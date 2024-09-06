В Азове дело электриков, по чьей вине произошел пожар, направили в суд

По версии следствия, обвиняемые допустили нарушение правил безопасности во время электромонтажных работ в многоквартирном доме. Из-за этого в одной из квартир произошел пожар. Позже горе-мастера были задержаны. В отношении них возбудили уголовные дела по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба».