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В Азове дело электриков, по чьей вине произошел пожар, направили в суд

В Азове уголовное дело в отношении электриков направили в суд для рассмотрения.
Источник: Комсомольская правда

В Азове уголовное дело электриков, по чьей вине произошел пожар, направили в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По версии следствия, обвиняемые допустили нарушение правил безопасности во время электромонтажных работ в многоквартирном доме. Из-за этого в одной из квартир произошел пожар. Позже горе-мастера были задержаны. В отношении них возбудили уголовные дела по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба».

— Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении ведомства.