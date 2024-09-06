Жена Стрелкова Регинская опровергла его освобождение для отправки на СВО

Супруга Игоря Стрелкова, осужденного по статье о призывах к экстремизму из-за постов в Telegram, опровергла слухи о его отправке на СВО. Защита экс-министра обороны ДНР также не подтвердила эту информацию. О решении освободить Стрелкова из колонии для участия в спецоперации сообщил SHOT. Канал утверждал, что такого исхода для экс-министра добились его адвокаты. Стрелкова приговорили к четырем годам лишения свободы в январе 2024 года. Он отбывает наказание в Кировской области и должен выйти чуть более чем через год.