Более 1 млн 800 тыс. москвичей проголосовали на выборах в Мосгордуму

Более 1,8 миллиона москвичей проголосовали на выборах в Мосгордуму, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
По данным на 20:00, было выдано 1 миллион 835 тысяч 87 бюллетеней. Из них бумагой — 60 447 бюллетеней.
«Мы понимаем, что, помимо кампаний по выборам депутатов в Мосгордуму, у нас идет муниципальная кампания в восьми округах ТиНАО и одни выборы муниципальных в Куркино», — сказала Кириллова.
Она также озвучила цифры по муниципальным кампаниям — всего выдано 124 737 бюллетеней, из них бумажных — 2 099.
Выборы депутатов стартовали 6 сентября и продлятся до 8-го числа. Проголосовать смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.
В первый день свои голоса отдали Владимир Путин, Сергей Собянин, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.