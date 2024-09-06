В СУ СК РФ взяли на контроль дело о падении ребенка в колодец в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 6 сентября.
В местных СМИ сообщили, что школьник упал в коммуникационный колодец. Мальчика с травмами доставили в больницу. Сейчас им занимаются медики. По данному факту завели дело по статье «Халатность».
— Председателем Следственного комитета России дано поручение руководителю СУ СК России по Ростовской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела, — говорится в сообщении ведомства.