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В СУ СК РФ взяли на контроль дело о падении ребенка в колодец в Ростове

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела после травмирования ребенка в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В СУ СК РФ взяли на контроль дело о падении ребенка в колодец в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 6 сентября.

В местных СМИ сообщили, что школьник упал в коммуникационный колодец. Мальчика с травмами доставили в больницу. Сейчас им занимаются медики. По данному факту завели дело по статье «Халатность».

— Председателем Следственного комитета России дано поручение руководителю СУ СК России по Ростовской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела, — говорится в сообщении ведомства.