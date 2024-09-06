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Куда сходить на выходные 7 — 8 сентября в Ростове-на-Дону: Концерты, спектакли, лекции психологов, выставки, кино и мастер-классы

Афиша на выходные 7 — 8 сентября в Ростове-на-Дону: Все от концертов до мастер-классов.

Источник: Комсомольская правда

Афиша мероприятий в Ростове-на-Дону на выходные 7 — 8 сентября зовет жителей и гостей донской столицы на выставки, в театр, кино и не только. Рассказываем, куда можно сходить в ближайшие два дня.

КОНЦЕРТЫ.

ДК «Ростсельмаш», проспект Сельмаш, 3.

Симфонический «Сектор Газа» с Avatar Cinematic Orchestra.

7 сентября, 20:00.

Клуб Embargo, ул. Левобережная, 72.

Большой рэп-фестиваль ZHARA х 52 DAY на обновленной летней площадке.

7 сентября, 19:00.

Филармония, ул. Большая Садовая, 170.

«Пушкин — наше все! Часть 2».

Концерт Ростовского академического симфонического оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер — Антон Шабуров.

7 сентября, 18:00.

В программе на выходные — семейные и молодежные мероприятия. Алексей БУЛАТОВ

Джаз-клуб «Эссе», ул. Красноармейская, 166.

— Open Jazz Quartet.

Квартет Евгения Соколовского с программой «ХХХ» — концерт-посвящение трем легендам мирового джаза — Фредди Хаббарду, Джо Хендерсону и Херби Хэнкоку.

7 сентября, 20:00;

— R.K. Quintet.

Хиты Мишеля Леграна и Шарля Азнавура, шедевры французского кинематографа в оригинальных аранжировках.

8 сентября, 20:00.

Клуб Chichi, ул. Донская, 30А.

«Нееет, ты что».

Группа образовалась в 2020-м году, а название «нееет, ты что» олицетворяет первую мысль слушателя при знакомстве с творчеством артистов, ведь их музыка совершенно нетипична для Дагестана.

7 сентября, 20:00.

Клуб «Мед», ул. Красноармейская, 157.

Тур сибирской рэп группы NTL под названием: «Лучше поздно, чем…».

8 сентября, 20:00.

СПЕКТАКЛИ.

Театр «Муха», Пушкинская, 57.

— «Пуу…».

Кукольный спектакль-сновидение по пьесе «Аистенок и Пугало».

7 сентября, 17:00;

— «Ее зовут Кьюб».

Кукольный спектакль, поставленный по книге-комиксу «За стеной метели».

8 сентября, 11:00.

Филармония, ул. Большая Садовая, 170.

«Анна Каренина».

Московский театр с реалистической постановкой по Толстому.

8 сентября, 19:00.

Театр «Человек в кубе», ул. Большая Садовая, 66/37.

«Бродский».

Моноспектакль-лекция. Лектор Наталья Марченко.

8 сентября, 19:00д.

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ.

Донская государственная публичная библиотека, ул. Пушкинская, 175А.

— Соцпроект «Возвращение»: лекция «Простите, что уцелел. Как справится с чувством вины выжившего».

8 сентября, 12:00.

— Мастер-класс «Собираем кубик Рубика». Занятие 1.

8 сентября, 12:00.

— Лекция «Страхи у подростков: как с ними справится и чем может помочь родитель?».

8 сентября, 15:00.

ВЫСТАВКИ.

Исторический парк «Россия — моя история», пр. Шолохова, 31И.

«1914−2016 гг.» — мультимедийная выставка об истории России с начала XX века по 2016 год.

10:00 — 20:00.

В музеях Ростова пройдут десятки выставок. Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Донская государственная публичная библиотека, ул. Пушкинская, 175А.

— «Ближний круг» — «Путешествие в Северную Осетию — Аланию»;

— «Тернистый путь издательства “Mathesis”;

— Юбилейная художественная выставка Союза художников России;

— Выставка одной книги;

— «Юрий Андреевич Жданов — человек-эпоха: к 105-летию со дня рождения».

10:00 — 20:00.

Ростовский областной музей краеведения.

Музей русско-армянской дружбы, пл. Свободы, 14/2.

«Новый приют на Донской земле».

7 и 8 сентября, 10:00 — 17.30.

Главный корпус РОМК, Б. Садовая, 79.

— «Старый Ростов»;

— «Время надежд и свершений».

— «Оружие Победы в сражениях Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.»;

— «Пролетарий, на коня!»;

— «Реликвии донского казачества»;

— «Слава Платову — герою!»;

— «Сокровища донских степей»;

— «Палеонтология Дона»;

— «Свет в окне»;

— «Пришел я к вам с любовью».

7 и 8 сентября, 10:00 — 17:30.

— «Босх и Брейгель: загадки мистической эпохи».

7 и 8 сентября, 12.00, 14.00, 16.00.

Ростовский областной музей изобразительных искусств.

Корпус РОМИИ на пр. Чехова, 60.

— «СЪТЕП» — персональная выставка Михаила Абрамова. В экспозиции представлены арт-объекты и крупноформатная живопись;

— «Город у Тихого Дона» — выставка посвящена 275-летию Ростова-на-Дону;

— «Синтез искусств в дизайне» — совместный проект Российской академии художеств, ДГТУ и РОМИИ;

— «Образ реки Дон в произведениях донских художников» — живописные полотна из музейного собрания, посвященные красоте главной реки Донского региона;

— «Западноевропейское искусство. Барокко»;

— «Искусство Востока».

7 и 8 сентября, 10:00 — 18:00.

Корпус РОМИИ на ул. Пушкинская, 115.

— «Пушкиниана в изобразительном искусстве» — выставка из собраний Государственного музея А. С. Пушкина и Ростовского областного музея изобразительных искусств;

— «Герои наших дней» — выставка, посвященная специальной военной операции;

— «Илья Репин и ученики»;

— «Русское искусство XVII-XIX вв.».

7 и 8 сентября, 10:00 — 18:00.

«Шолохов-Центр» музея-заповедника М. А. Шолохова, ул. Большая Садовая, 125/69.

«Шолохов. Больше чем писатель».

10:00 — 21:00.

КИНО.

Называем все фильмы, которые будут показывать на выходных, чтобы вы сами могли выбрать подходящий кинотеатр.

Фильмы самых разных жанров — новые и любимые старые — ждут ростовчан в кинотеатрах. Алексей БУЛАТОВ

Мультфильмы.

«Лунтик. Возвращение домой», 0+

Друзья помогают пушистому инопланетянину отправиться на Луну, чтобы найти маму.

«Как приручить бизона», 6+

Двое сирот отправляются в путешествие через всю Америку, чтобы встретиться с дядей и получить наследство.

«Мульт в кино. Выпуск № 173. Секреты дружбы!», 0+

«Гиганты Ла-Манша», 6+

Чтобы спасти город от штормового монстра, дети и родители должны разбудить Гигантов. Озвучка — Instasamka и Никита Шевчук.

«Три богатыря. Ни дня без подвига», 6+

Спецвыпуск анимационной франшизы — три увлекательные истории с любимыми героями.

«Гадкий я 4», 6+

Семья Грю ввязывается в новую авантюру, а среди миньонов появляются супергерои.

«Головоломка 2», 6+

Сиквел одного из самых успешных мультфильмов Pixar. Девочка Райли становится подростком, и к команде её эмоций присоединяется новый игрок — Тревожность.

«Спасти Бикини-Боттом: Фильм Сэнди Чикс», 18+

Когда Бикини-Боттом выкапывают из недр океана, белка-ученая Сэнди Чикс и ее друг Губка Боб отправляются в Техас, чтобы спасти родной город.

«Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги», 18+

Старшеклассника приглашают в загадочный проект, где ему предстоит встретиться с лучшими футболистами страны.

Приключения.

«Пираты галактики Барракуда», 6+

Нарушитель космических законов скрывается на Земле, принимая облик тихого школьника.

«Мой сосед Тоторо», 6+

Аниме Хаяо Миядзаки о повелителе лесных духов.

«10 жизней», 6+

Жизнь пушистой бестии по имени Беккет предстоит побывать в шкуре совершенно разных животных, чтобы, наконец, начать ценить свою собственную жизнь.

«Мухадракон», 18+

В шумный и весёлый 4 «А» приходит новенький — Леша Андреев, который сразу влюбляется в одноклассницу Лизу. Ради нее он готов на все.

«Селебрята», 12+

Злая семейка Жирновых, владеющая лагерем «Рога и копыта», решает строить козни конкурентам и стать монополистами и похищают их дочь.

«Гарольд и волшебный мелок», 12+

Гарольд живет в нарисованном мире книги, где умеет создавать целые миры с помощью волшебного фиолетового мелка.

Комедии.

«Обе две», 12+

Кристина Асмус и Таисья Калинина в комедии про дерзкую девушку-подростка, сбежавшую к тете в Москву.

«Водитель-олигарх», 12+

Сын олигарха заключает пари и устраивается на работу к вредной красотке. Комедия с Павлом Прилучным.

«Тайна Черной Руки», 12+

1954 год. Непоседливый фантазер Мишка почти осуществил мечту — сняться в шпионском фильме. И на пути с мамой через всю страну к папе-летчику в поезде обнаруживает самого настоящего шпиона и решает ему помешать.

«Не одна дома», 6+

Героиня Миланы Хаметовой выводит преступницу на чистую воду. В ролях родителей — Dava и Равшана Куркова.

«Виды доброты», 18+

Три истории: офисного работника, который по указанию начальника должен устроить авиакатастрофу, полицейского, чью жену-исследовательницу, кажется, подменили, а также последователей культа, что ищут девушку, способную воскрешать мертвых.

«Бордерлендс», 18+

Охотница за головами и команда искателей приключений с миссией на худшей планете Вселенной. Экранизация фантастического шутера с Кейт Бланшетт.

«Плохие парни до конца», 18+

Полицейские Майами узнают, что их погибшего капитана обвиняют в коррупции. А вскоре получают видеозапись, снятую перед его смертью, в которой капитан просит найти своих убийц и восстановить его честное имя.

Музыкальный фильм.

«Театр в кино: Спящая красавица», 6+

Один самых знаменитых и торжественных классических балетов, к тому же, что нечасто случается, со счастливым финалом.

Мелодрама.

«Подростки. Первая любовь», 16+

Промышляющий мелкими кражами старшеклассник и дочка военного, который контролирует каждый ее шаг. Это история о невозможности их любви в антураже лихих 90-х.

«Все закончится на нас», 16+

Лили Блум, несмотря на трудности детства, решает начать жизнь заново и переезжает в Бостон, мечтая о собственном бизнесе, а находит любовь. И даже две.

Драма.

«Мой пингвин», 6+

Однажды рыбак, убитый горем, находит молодого пингвиненка, который отбился от своей стаи. Эта встреча дает начало невероятно крепкой дружбе.

«Револьвер», 18+

Бывшая полицейская Ха Су-ен выходит из тюрьмы, где отсидела по просьбе возлюбленного и начальника. Только срок оказался дольше, а обещанного вознаграждения не было. Женщина ищет обманщиков.

«Лапин», 6+

После развода родителей 15-летний Валя Лапин вынужден переехать с матерью в провинцию, где все ему претит. Но он знает, что лишь закончится учебный год — и он переедет к отцу в Канаду.

«Мадам Клико», 18+

После смерти мужа 27-летняя вдова берет на себя управление винодельней. Байопик про создательницу легендарного шампанского.

«Самурай», 16+

Жеф Кастелло — наемный убийца. Неожиданно находится свидетель, который видел киллера в лицо. Полиция организует беспощадную охоту на убийцу. Фильм с Аленом Делоном 1967 года.

«Лгунья», 16+

17-летняя Ева на каникулах устраивается в кафе в ожидании новых знакомств и приключений. И одна маленькая ложь переворачивает жизнь девушки и окружающих ее людей с ног на голову.

«Смотри на меня!», 16+

1948 год. Бывшая оперная певица и мама четверых детей, чтобы избежать возможного ареста, экстренно продает все имущество, собирает детей и уезжает из Свердловска в столицу, где пропал ее муж.

«Черный пес», 18+

Лан устраивается в команду по отлову бездомных собак и спасает черного пса. Так начинается история их большой дружбы.

Боевики.

«Ворон», 18+

Фэнтезийный экшен по легендарному комиксу про бессмертную любовь. Билл Скарсгард в роли культового антигероя.

«Ларго Винч: Гнев прошлого», 16+

У миллиардера похищают сына и обвиняют в убийстве, объявляют в розыск, а бизнес-империя рушится. Герой делает все, чтобы спасти сына.

«Пчеловод», 18+

Адам Клэй (Джейсон Стейтем) разводит пчел и не вспоминает прошлую жизнь, дружит с пожилой соседкой. Когда ее обманули финансовые мошенники, она сводит счеты с жизнью, а Адам идет мстить.

«Дэдпул и Росомаха», 18+

Третья часть похождений Болтливого наемника, в которой он заручается поддержкой «худшего» Логана в мультивселенной.

«Смерч 2», 18+

Студентка метеорологии с парнем и друзьями гоняется по Оклахоме за торнадо ради учебного проекта. На месте они сталкиваются с группой разудалых блогеров.

Триллеры.

«Как взломать экзамен», 16+

Частная школа в центре Лос-Анджелеса, где ученики из богатых семей пытаются сдать экзамен за счет умной, но бедной новенькой.

«Затерянные», 16+

Четверо коллег едут в командировку, чтобы выслужиться перед начальством и заработать повышение. Но оказываются без денег и связи в очень странном городке.

«Собиратель душ», 18+

Агент ФБР Ли Харкер охотится за неуловимым серийным убийцей. Детективный хоррор с Николасом Кейджем.

«Меган: К вашим услугам», 18+

Красавица-андроид не хочет быть временной заменой чужой жены и претендует на большее. Триллер с Меган Фокс.

«Ускорение», 18+

Группа астронавтов отправляется в смертельно опасную миссию к спутнику Сатурна Титану и пытается сохранить контроль над реальностью.

«Подай знак», 18+

Молодая официантка из Лос-Анджелеса попадает в окружение филантропа и IT-магната. И на вечеринке на частном острове понимает, что здесь творится что-то неладное.

«Ловушка», 18+

Мужчина приводит 12-летнюю дочь на концерт и выясняет, что мероприятие — ловушка для давно разыскиваемого серийного убийцы.

Ужасы.

«Пункт назначения: Поезд № 13», 18+

На построенной через священный лес железной дороге отправился первый туристический поезд, и уже после первого туннеля исчез последний вагон.

«Паранормальные явления: Обитель зла», 18+

Видеоблогеры отправляются в бывшую психлечебницу, где содержались одержимые демонами люди.

«Все мои друзья мертвы», 18+

Компания отправляется на большой музыкальный фестиваль и останавливается в роскошном временно пустующем доме, чтобы устроить вечеринку.

«Астрал. Проклятие Лилит», 18+

Молодежь пробуждает королеву тьмы которой известны все их страхи, а с каждой новой смертью демон становится только сильнее.

«Чужой: Ромул», 18+

Ответвление фантастической хоррор-франшизы Ридли Скотта. От режиссера фильмов «Не дыши» и «Зловещие мертвецы: Черная книга».

«Оно слушает», 18+

Кертис и его семья выбраны для тестирования нового цифрового семейного помощника Айя. Она быстро обучается, чтобы и никто не помешал ее семье.

«Тихое место: День первый», 16+

Спин-офф хоррор-франшизы про начало вторжения на Землю слепых монстров с феноменальным слухом.