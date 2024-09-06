Куда сходить на выходные 7 — 8 сентября в Ростове-на-Дону: Концерты, спектакли, лекции психологов, выставки, кино и мастер-классы

Афиша мероприятий в Ростове-на-Дону на выходные 7 — 8 сентября зовет жителей и гостей донской столицы на выставки, в театр, кино и не только. Рассказываем, куда можно сходить в ближайшие два дня.
КОНЦЕРТЫ.
ДК «Ростсельмаш», проспект Сельмаш, 3.
Симфонический «Сектор Газа» с Avatar Cinematic Orchestra.
7 сентября, 20:00.
Клуб Embargo, ул. Левобережная, 72.
Большой рэп-фестиваль ZHARA х 52 DAY на обновленной летней площадке.
7 сентября, 19:00.
Филармония, ул. Большая Садовая, 170.
«Пушкин — наше все! Часть 2».
Концерт Ростовского академического симфонического оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер — Антон Шабуров.
7 сентября, 18:00.
Джаз-клуб «Эссе», ул. Красноармейская, 166.
— Open Jazz Quartet.
Квартет Евгения Соколовского с программой «ХХХ» — концерт-посвящение трем легендам мирового джаза — Фредди Хаббарду, Джо Хендерсону и Херби Хэнкоку.
7 сентября, 20:00;
— R.K. Quintet.
Хиты Мишеля Леграна и Шарля Азнавура, шедевры французского кинематографа в оригинальных аранжировках.
8 сентября, 20:00.
Клуб Chichi, ул. Донская, 30А.
«Нееет, ты что».
Группа образовалась в 2020-м году, а название «нееет, ты что» олицетворяет первую мысль слушателя при знакомстве с творчеством артистов, ведь их музыка совершенно нетипична для Дагестана.
7 сентября, 20:00.
Клуб «Мед», ул. Красноармейская, 157.
Тур сибирской рэп группы NTL под названием: «Лучше поздно, чем…».
8 сентября, 20:00.
СПЕКТАКЛИ.
Театр «Муха», Пушкинская, 57.
— «Пуу…».
Кукольный спектакль-сновидение по пьесе «Аистенок и Пугало».
7 сентября, 17:00;
— «Ее зовут Кьюб».
Кукольный спектакль, поставленный по книге-комиксу «За стеной метели».
8 сентября, 11:00.
Филармония, ул. Большая Садовая, 170.
«Анна Каренина».
Московский театр с реалистической постановкой по Толстому.
8 сентября, 19:00.
Театр «Человек в кубе», ул. Большая Садовая, 66/37.
«Бродский».
Моноспектакль-лекция. Лектор Наталья Марченко.
8 сентября, 19:00д.
ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ.
Донская государственная публичная библиотека, ул. Пушкинская, 175А.
— Соцпроект «Возвращение»: лекция «Простите, что уцелел. Как справится с чувством вины выжившего».
8 сентября, 12:00.
— Мастер-класс «Собираем кубик Рубика». Занятие 1.
8 сентября, 12:00.
— Лекция «Страхи у подростков: как с ними справится и чем может помочь родитель?».
8 сентября, 15:00.
ВЫСТАВКИ.
Исторический парк «Россия — моя история», пр. Шолохова, 31И.
«1914−2016 гг.» — мультимедийная выставка об истории России с начала XX века по 2016 год.
10:00 — 20:00.
Донская государственная публичная библиотека, ул. Пушкинская, 175А.
— «Ближний круг» — «Путешествие в Северную Осетию — Аланию»;
— «Тернистый путь издательства “Mathesis”;
— Юбилейная художественная выставка Союза художников России;
— Выставка одной книги;
— «Юрий Андреевич Жданов — человек-эпоха: к 105-летию со дня рождения».
10:00 — 20:00.
Ростовский областной музей краеведения.
Музей русско-армянской дружбы, пл. Свободы, 14/2.
«Новый приют на Донской земле».
7 и 8 сентября, 10:00 — 17.30.
Главный корпус РОМК, Б. Садовая, 79.
— «Старый Ростов»;
— «Время надежд и свершений».
— «Оружие Победы в сражениях Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.»;
— «Пролетарий, на коня!»;
— «Реликвии донского казачества»;
— «Слава Платову — герою!»;
— «Сокровища донских степей»;
— «Палеонтология Дона»;
— «Свет в окне»;
— «Пришел я к вам с любовью».
7 и 8 сентября, 10:00 — 17:30.
— «Босх и Брейгель: загадки мистической эпохи».
7 и 8 сентября, 12.00, 14.00, 16.00.
Ростовский областной музей изобразительных искусств.
Корпус РОМИИ на пр. Чехова, 60.
— «СЪТЕП» — персональная выставка Михаила Абрамова. В экспозиции представлены арт-объекты и крупноформатная живопись;
— «Город у Тихого Дона» — выставка посвящена 275-летию Ростова-на-Дону;
— «Синтез искусств в дизайне» — совместный проект Российской академии художеств, ДГТУ и РОМИИ;
— «Образ реки Дон в произведениях донских художников» — живописные полотна из музейного собрания, посвященные красоте главной реки Донского региона;
— «Западноевропейское искусство. Барокко»;
— «Искусство Востока».
7 и 8 сентября, 10:00 — 18:00.
Корпус РОМИИ на ул. Пушкинская, 115.
— «Пушкиниана в изобразительном искусстве» — выставка из собраний Государственного музея А. С. Пушкина и Ростовского областного музея изобразительных искусств;
— «Герои наших дней» — выставка, посвященная специальной военной операции;
— «Илья Репин и ученики»;
— «Русское искусство XVII-XIX вв.».
7 и 8 сентября, 10:00 — 18:00.
«Шолохов-Центр» музея-заповедника М. А. Шолохова, ул. Большая Садовая, 125/69.
«Шолохов. Больше чем писатель».
10:00 — 21:00.
КИНО.
Называем все фильмы, которые будут показывать на выходных, чтобы вы сами могли выбрать подходящий кинотеатр.
Мультфильмы.
«Лунтик. Возвращение домой», 0+
Друзья помогают пушистому инопланетянину отправиться на Луну, чтобы найти маму.
«Как приручить бизона», 6+
Двое сирот отправляются в путешествие через всю Америку, чтобы встретиться с дядей и получить наследство.
«Мульт в кино. Выпуск № 173. Секреты дружбы!», 0+
«Гиганты Ла-Манша», 6+
Чтобы спасти город от штормового монстра, дети и родители должны разбудить Гигантов. Озвучка — Instasamka и Никита Шевчук.
«Три богатыря. Ни дня без подвига», 6+
Спецвыпуск анимационной франшизы — три увлекательные истории с любимыми героями.
«Гадкий я 4», 6+
Семья Грю ввязывается в новую авантюру, а среди миньонов появляются супергерои.
«Головоломка 2», 6+
Сиквел одного из самых успешных мультфильмов Pixar. Девочка Райли становится подростком, и к команде её эмоций присоединяется новый игрок — Тревожность.
«Спасти Бикини-Боттом: Фильм Сэнди Чикс», 18+
Когда Бикини-Боттом выкапывают из недр океана, белка-ученая Сэнди Чикс и ее друг Губка Боб отправляются в Техас, чтобы спасти родной город.
«Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги», 18+
Старшеклассника приглашают в загадочный проект, где ему предстоит встретиться с лучшими футболистами страны.
Приключения.
«Пираты галактики Барракуда», 6+
Нарушитель космических законов скрывается на Земле, принимая облик тихого школьника.
«Мой сосед Тоторо», 6+
Аниме Хаяо Миядзаки о повелителе лесных духов.
«10 жизней», 6+
Жизнь пушистой бестии по имени Беккет предстоит побывать в шкуре совершенно разных животных, чтобы, наконец, начать ценить свою собственную жизнь.
«Мухадракон», 18+
В шумный и весёлый 4 «А» приходит новенький — Леша Андреев, который сразу влюбляется в одноклассницу Лизу. Ради нее он готов на все.
«Селебрята», 12+
Злая семейка Жирновых, владеющая лагерем «Рога и копыта», решает строить козни конкурентам и стать монополистами и похищают их дочь.
«Гарольд и волшебный мелок», 12+
Гарольд живет в нарисованном мире книги, где умеет создавать целые миры с помощью волшебного фиолетового мелка.
Комедии.
«Обе две», 12+
Кристина Асмус и Таисья Калинина в комедии про дерзкую девушку-подростка, сбежавшую к тете в Москву.
«Водитель-олигарх», 12+
Сын олигарха заключает пари и устраивается на работу к вредной красотке. Комедия с Павлом Прилучным.
«Тайна Черной Руки», 12+
1954 год. Непоседливый фантазер Мишка почти осуществил мечту — сняться в шпионском фильме. И на пути с мамой через всю страну к папе-летчику в поезде обнаруживает самого настоящего шпиона и решает ему помешать.
«Не одна дома», 6+
Героиня Миланы Хаметовой выводит преступницу на чистую воду. В ролях родителей — Dava и Равшана Куркова.
«Виды доброты», 18+
Три истории: офисного работника, который по указанию начальника должен устроить авиакатастрофу, полицейского, чью жену-исследовательницу, кажется, подменили, а также последователей культа, что ищут девушку, способную воскрешать мертвых.
«Бордерлендс», 18+
Охотница за головами и команда искателей приключений с миссией на худшей планете Вселенной. Экранизация фантастического шутера с Кейт Бланшетт.
«Плохие парни до конца», 18+
Полицейские Майами узнают, что их погибшего капитана обвиняют в коррупции. А вскоре получают видеозапись, снятую перед его смертью, в которой капитан просит найти своих убийц и восстановить его честное имя.
Музыкальный фильм.
«Театр в кино: Спящая красавица», 6+
Один самых знаменитых и торжественных классических балетов, к тому же, что нечасто случается, со счастливым финалом.
Мелодрама.
«Подростки. Первая любовь», 16+
Промышляющий мелкими кражами старшеклассник и дочка военного, который контролирует каждый ее шаг. Это история о невозможности их любви в антураже лихих 90-х.
«Все закончится на нас», 16+
Лили Блум, несмотря на трудности детства, решает начать жизнь заново и переезжает в Бостон, мечтая о собственном бизнесе, а находит любовь. И даже две.
Драма.
«Мой пингвин», 6+
Однажды рыбак, убитый горем, находит молодого пингвиненка, который отбился от своей стаи. Эта встреча дает начало невероятно крепкой дружбе.
«Револьвер», 18+
Бывшая полицейская Ха Су-ен выходит из тюрьмы, где отсидела по просьбе возлюбленного и начальника. Только срок оказался дольше, а обещанного вознаграждения не было. Женщина ищет обманщиков.
«Лапин», 6+
После развода родителей 15-летний Валя Лапин вынужден переехать с матерью в провинцию, где все ему претит. Но он знает, что лишь закончится учебный год — и он переедет к отцу в Канаду.
«Мадам Клико», 18+
После смерти мужа 27-летняя вдова берет на себя управление винодельней. Байопик про создательницу легендарного шампанского.
«Самурай», 16+
Жеф Кастелло — наемный убийца. Неожиданно находится свидетель, который видел киллера в лицо. Полиция организует беспощадную охоту на убийцу. Фильм с Аленом Делоном 1967 года.
«Лгунья», 16+
17-летняя Ева на каникулах устраивается в кафе в ожидании новых знакомств и приключений. И одна маленькая ложь переворачивает жизнь девушки и окружающих ее людей с ног на голову.
«Смотри на меня!», 16+
1948 год. Бывшая оперная певица и мама четверых детей, чтобы избежать возможного ареста, экстренно продает все имущество, собирает детей и уезжает из Свердловска в столицу, где пропал ее муж.
«Черный пес», 18+
Лан устраивается в команду по отлову бездомных собак и спасает черного пса. Так начинается история их большой дружбы.
Боевики.
«Ворон», 18+
Фэнтезийный экшен по легендарному комиксу про бессмертную любовь. Билл Скарсгард в роли культового антигероя.
«Ларго Винч: Гнев прошлого», 16+
У миллиардера похищают сына и обвиняют в убийстве, объявляют в розыск, а бизнес-империя рушится. Герой делает все, чтобы спасти сына.
«Пчеловод», 18+
Адам Клэй (Джейсон Стейтем) разводит пчел и не вспоминает прошлую жизнь, дружит с пожилой соседкой. Когда ее обманули финансовые мошенники, она сводит счеты с жизнью, а Адам идет мстить.
«Дэдпул и Росомаха», 18+
Третья часть похождений Болтливого наемника, в которой он заручается поддержкой «худшего» Логана в мультивселенной.
«Смерч 2», 18+
Студентка метеорологии с парнем и друзьями гоняется по Оклахоме за торнадо ради учебного проекта. На месте они сталкиваются с группой разудалых блогеров.
Триллеры.
«Как взломать экзамен», 16+
Частная школа в центре Лос-Анджелеса, где ученики из богатых семей пытаются сдать экзамен за счет умной, но бедной новенькой.
«Затерянные», 16+
Четверо коллег едут в командировку, чтобы выслужиться перед начальством и заработать повышение. Но оказываются без денег и связи в очень странном городке.
«Собиратель душ», 18+
Агент ФБР Ли Харкер охотится за неуловимым серийным убийцей. Детективный хоррор с Николасом Кейджем.
«Меган: К вашим услугам», 18+
Красавица-андроид не хочет быть временной заменой чужой жены и претендует на большее. Триллер с Меган Фокс.
«Ускорение», 18+
Группа астронавтов отправляется в смертельно опасную миссию к спутнику Сатурна Титану и пытается сохранить контроль над реальностью.
«Подай знак», 18+
Молодая официантка из Лос-Анджелеса попадает в окружение филантропа и IT-магната. И на вечеринке на частном острове понимает, что здесь творится что-то неладное.
«Ловушка», 18+
Мужчина приводит 12-летнюю дочь на концерт и выясняет, что мероприятие — ловушка для давно разыскиваемого серийного убийцы.
Ужасы.
«Пункт назначения: Поезд № 13», 18+
На построенной через священный лес железной дороге отправился первый туристический поезд, и уже после первого туннеля исчез последний вагон.
«Паранормальные явления: Обитель зла», 18+
Видеоблогеры отправляются в бывшую психлечебницу, где содержались одержимые демонами люди.
«Все мои друзья мертвы», 18+
Компания отправляется на большой музыкальный фестиваль и останавливается в роскошном временно пустующем доме, чтобы устроить вечеринку.
«Астрал. Проклятие Лилит», 18+
Молодежь пробуждает королеву тьмы которой известны все их страхи, а с каждой новой смертью демон становится только сильнее.
«Чужой: Ромул», 18+
Ответвление фантастической хоррор-франшизы Ридли Скотта. От режиссера фильмов «Не дыши» и «Зловещие мертвецы: Черная книга».
«Оно слушает», 18+
Кертис и его семья выбраны для тестирования нового цифрового семейного помощника Айя. Она быстро обучается, чтобы и никто не помешал ее семье.
«Тихое место: День первый», 16+
Спин-офф хоррор-франшизы про начало вторжения на Землю слепых монстров с феноменальным слухом.