В Думе предложили ужесточить экзамен по русскому языку для мигрантов

«Считаю необходимым включить устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов. В соответствии с постановлением правительства, для иностранных граждан, претендующих на получение разрешения на работу или патента, экзамен по русскому языку как иностранному проводится в письменной форме, а устная часть отсутствует», — говорится в письме.