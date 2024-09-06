Суд приговорил автора Mr. Freeman Мунтяна к 8 годам колонии за фейки об армии

Создателя веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна приговорили к восьми годам колонии по делу о «фейках» про армию России. Мультипликатора осудили заочно, он проживает на Кипре. В РФ автор Mr. Freeman с весны 2023 года числится в реестре иноагентов, с зимы того же года объявлен в розыск, а с февраля 2024-го — заочно арестован. Мунтян объяснял свое преследование постами о событиях в Буче весной 2022 года.