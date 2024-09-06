Суд приговорил автора Mr. Freeman Мунтяна к 8 годам колонии за фейки об армии

Создателя веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна приговорили к восьми годам колонии по делу о «фейках» про армию России. Мультипликатора осудили заочно, он проживает на Кипре. В РФ автор Mr. Freeman с весны 2023 года числится в реестре иноагентов, с зимы того же года объявлен в розыск, а с февраля 2024-го — заочно арестован. Мунтян объяснял свое преследование постами о событиях в Буче весной 2022 года.
Хорошевский суд Москвы заочно приговорил автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна к восьми годам колонии, сообщила прокуратура Москвы.
«Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске», — говорится в сообщении.
В прокуратуре заявили, что Мунтян признан виновным в распространении фейки о действиях российской армии в зоне проведения специальной военной операции ???(п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ)... Ложную информацию он, по версии следствия, публиковал в своем канале «в одном из мессенджеров».
Суд также на три года лишил мультипликатора права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете.
«Срок отбывания наказания в виде лишения свободы исчисляется ~с момента экстрадиции~ осужденного Мунтяна П. А. на территорию Российской Федерации, ~либо с момента его задержания на территории Российской Федерации~», — пояснили в объединенной пресс-службе столичных судов.
Прокуратура, по данным агентства ТАСС, просила назначить Мунтяну наказание в виде 8,5 года лишения свободы в колонии.
События вокруг мультипликатора.
Мунтян с 1998 по 2000 год работал в правительстве Москвы в отделе общественных и межрегиональных связей. В 2008 году он стал сооснователем студии Toonbox, которая участвовала в создании «Фиксиков». Известность Мунтяну принес сделанный им анимационный сериал Mr. Freeman (вышел в 2009 году), на YouTube-канале которого — более 1,7 млн подписчиков. В последние годы мультипликатор ~проживает на Кипре~.
В апреле 2023 года автора Mr. Freeman включили в реестр иноагентов. Минюст объяснил такой шаг тем, что Мунтян выступал против СВО и участвовал в сборе денег в поддержку Киева. В декабре 2023 его объявили в международный розыск.
В декабря 2023-го Мунтяна оштрафовали по статье о дискредитации армии на 40 тыс. рублей, а в феврале 2024-го — заочно арестовали по статье о фейках.
Сам он говорил, что причиной уголовного преследования стали его посты в Telegram о событиях в украинской Буче весной 2022 года. Тогда украинские власти обвинили российскую армию в якобы уничтожении жителей города, российская сторона эти обвинения отвергла. Президент России Владимир Путин 26 апреля 2022 года на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал сообщения о случившемся провокацией.
«После достижения договоренностей и после наших, на мой взгляд, достаточно ясно продемонстрированных намерений создать благоприятные условия для продолжения переговоров мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. Мы знаем, кто это делал», — сказал тогда глава государства.
Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС, что дело против Мунтяна связано с его высказываниями о Буче.