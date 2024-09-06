Рэпер Саграда рассказал о создании новой песни о Москве «Золотая»

Рэпер Саграда отметил, что текст к новой песне «Золотая», выпущенной совместно с группой «Аффинаж» и посвященной Москве, был написан очень быстро. Об этом он рассказал в разговоре с «Известиями» в пятницу, 6 сентября.
«Когда ребята прислали мне демозапись, я влюбился в нее сразу. На ней прекрасная мелодия, прекрасные инструменты, и в моем воображении сразу возникла будущая песня о Москве», — поделился рэпер.
Он сообщил, что участники группы «Саграда/Соль земли» знакомы с группой «Аффинаж» уже давно и считают ее одной из самых заметных групп в современном русском роке.
«Очень быстро все было написано, потому что, повторюсь, очень яркая мелодия, очень яркая демозапись была, а когда музыка настолько ярко выражена, она всегда очень сильно вдохновляет, и текст пишется очень быстро», — подчеркнул исполнитель.
По его словам, в тексте песни есть упоминания о любимых местах его детства, воспоминания о ярких моментах.
Ранее в этот день рэпер рассказал, что песню «Золотая» выпустили ко Дню города Москвы, так исполнители решили поздравить столицу с 877-летием. По его словам, это подарок, поэтому песня выходит совершенно бесплатно, без цифровых площадок и монетизации.