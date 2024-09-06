Рэпер Саграда рассказал о создании новой песни о Москве «Золотая»

«Очень быстро все было написано, потому что, повторюсь, очень яркая мелодия, очень яркая демозапись была, а когда музыка настолько ярко выражена, она всегда очень сильно вдохновляет, и текст пишется очень быстро», — подчеркнул исполнитель.