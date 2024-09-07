Минэк обновил прогноз по рублю, инфляции, росту ВВП, зарплатам и доходам россиян

«Темпы роста экономики в этом году нами оцениваются еще более оптимистично, чем это было в апреле. И тогда оценка была довольно высока — 2,8%, а теперь это 3,9% — то есть даже выше, чем в прошлом году. На последующие годы мы прогнозируем некоторое снижение реальных темпов роста ВВП, в том числе потому что, так или иначе, сработает ужесточение денежно-кредитных условий со стороны Банка России. Но все равно темпы останутся в положительной зоне и составят вполне достойные 2,5%», — рассказал «РГ» представитель министерства.