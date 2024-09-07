Минэк обновил прогноз по рублю, инфляции, росту ВВП, зарплатам и доходам россиян

Минэкономразвития представило правительству обновленный прогноз социально экономического развития России на 2024 год и последующую трехлетку. В документе дана оценка движению курса рубля, инфляции, росту ВВП, зарплатам и доходам россиян. Сентябрьская версия прогноза у Минэка получилась более позитивной по сравнению с апрельской, поскольку ситуация в экономике складывается лучше ожиданий.
Главные цифры в прогнозе на 2024 год звучат так: доллар 93,8 рубля в декабре, инфляция 7,3%, безработица 2,6%, рост ВВП на 3,9%, реальной зарплаты — на 9,2%, а доходов населения — на 7,1%. Почти на все, кроме темпов роста потребительских цен, аналитики министерства стали смотреть теплее, чем весной. Тогда и рубль в Минэке ждали слабее (94,7 рубля за доллар в среднем по году), и экономический рост не такой сильный (2,8%).
«Темпы роста экономики в этом году нами оцениваются еще более оптимистично, чем это было в апреле. И тогда оценка была довольно высока — 2,8%, а теперь это 3,9% — то есть даже выше, чем в прошлом году. На последующие годы мы прогнозируем некоторое снижение реальных темпов роста ВВП, в том числе потому что, так или иначе, сработает ужесточение денежно-кредитных условий со стороны Банка России. Но все равно темпы останутся в положительной зоне и составят вполне достойные 2,5%», — рассказал «РГ» представитель министерства.
Хорошие темпы роста ВВП на страну не с неба свалились — для этого россиянам пришлось приложить максимум усилий, считает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.
«В начале года ожидания сводились к тому, что 2024 год по темпам роста ВВП будет ниже 2023 года, а выходит наоборот. Не реализовались многие из тех рисков, которые закладывали в более мрачные прогнозы. Теперь люди скорее склонны ждать хорошего, чем плохого, и они упорно работают. Мы как страна, выпрыгнули из штанов в том, что касается роста производства. Выложились по полной, и сделали больше, чем сами думали», — заявила она.
Прогноз роста ВВП в 3,9% на 2024 год выглядит согласованным с фактическими данными за первые три квартала, однако прогнозы на 2025−2027 годы смотрятся избыточно оптимистично, полагает главный экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков.
«Более того, они не вполне согласованы с циклом денежной политики. Прогноз Центробанка по ВВП на 2025 год ниже — 0,5−1,5%. Перегрев экономики по состоянию на третий квартал этого года составляет от 2% до 3% ВВП по оценкам на основе различных подходов. Это значит, что для стабилизации инфляции и возвращения на устойчивую траекторию потребуется замедление роста ниже потенциальных темпов роста, которые по оптимистичным оценкам находятся около 2,5%, а по более умеренным — порядка 1% в год», — объяснил свою точку зрения эксперт.
Не нашел достаточно обоснованным оптимизм Минэка и главный экономист инвесткомпании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин. «На наш взгляд, мы должны будем увидеть более выраженное охлаждение экономического роста в 2025 на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и нормализации бюджетной политики. По нашим оценкам, рост ВВП составит порядка 1,5%», — поделился мнением он.
Производительность труда по итогам 2024 года вырастет на 3,3%, и в дальнейшем темпы роста не будут снижаться ниже 2,3% в год. «В 2027 году, по нашему прогнозу, рост составит 2,8%. Это достаточно высокие темпы, они выше исторических данных. Они реалистичные, и это — именно то, что сейчас происходит», — отметили в Минэке.
Уровень безработицы в правительстве прогнозируют минимальным — лишь 2,6% на все ближайшие годы. Следствием высокой занятости и экономического роста станет дальнейшее повышение зарплат и доходов населения до рекордных значений, причем в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции.
«Мы ожидаем роста реальной заработной платы работников организаций в этом году на уровне 9,2%, в 2025 году — 7%, в 2026 году — 5,7%, в 2027 году — 4,1%», — говорят в министерстве. По итогам прошлого года зарплаты россиян в реальном выражении выросли на 8,2%, а их номинальный средний размер достиг 73,7 тыс. руб. В 2022 году зарплаты снижались на 1%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения, по обновленной оценке Минэка, в 2024 году вырастут на 7,1%, в 2025 году — еще на 6,1%, в 2026 году — на 4,6%, в 2027 году — на 3,4%. Все это поддержит потребительский спрос, что в условиях жесточайших внешних ограничений транслируется в рост цен.
Инфляция по итогам 2024 года окажется не намного меньше, чем в прошлом году и достигнет 7,3%. Это даже выше, чем прогнозируют в Центробанке (6,5−7%). Правда, дальше прогнозы министерства и ЦБ хорошо согласуются между собой: 4,5% в 2025 году, и 4% в дальнейшем. «Инфляция в этом году выше, чем предполагалось, потому что мы видим более быстрые темпы роста доходов населения», — пояснили в министерстве.
«Прогноз Минэка по инфляции в 7,3% выглядит более реалистичным, чем действующий прогноз Банка России в 6,5−7% с учетом опубликованной статистики за 7 месяцев и оперативных оценок за август. Наш прогноз роста цен составляет 7,5% на декабрь. Скорее всего, в октябрьском пересмотре прогнозов ЦБ оценки двух ведомств сблизятся», — предположил Александр Исаков.
Не самая радостная картина складывается и по валюте, хотя она значительно улучшилась по сравнению с апрельской версией прогноза — 91,2 против 94,7 рубля за доллар в среднем в 2024 году. Поскольку первые восемь месяцев рубль был в целом крепче, то в оставшееся время он будет слабее, и к декабрю опустится до отметки в 93,8 за доллар.
В 2025 году Минэк ждет курс доллара в среднем по 96,5 рубля, в 2026 году — по 100 рублей, а в 2027 году — по 103,2 рубля. Ослабление нацвалюты идет в соответствии с нисходящей динамикой торгового баланса: 132,8 млрд долл. в 2024 году, 123 млрд долл. — в 2025 году, 112,7 млрд долл. — в 2026 году и 118,9 млрд долл. — в 2027 году.
«Почти симметрично уменьшены прогнозы по экспорту и импорту. По экспорту — вероятно, из-за меньших объемов, а по импорту — отражая текущие сложности с расчетами из-за вторичных санкций. В части внешней торговли на себя также обращает внимание расширение дисконта для российской нефти на всем прогнозном горизонте из-за санкционных ограничений», — комментирует экономист «Ренессанс Капитала» Андрей Мелащенко.
Среднегодовая экспортная цена на российскую нефть в 2024 году составит 70 долл. за баррель, в 2025 году — 69,7 долл., в 2026 г. — 66 долл., в 2027 г. — 65,5 долл. «В апрельском прогнозе на 2024 год по нефти стояла цифра 65 долл. за баррель. В новом цена выше и на 2024 год, и на 2025 год, а вместе с ней выше профициты торговли и текущего счета. В результате курс рубля получается крепче, чем ожидалось раньше», — заметил главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов.
Значительный пересмотр параметров на 2024 год в теории должен был повлечь за собой серьезные правки и в цифры на 2025 год, однако Минэк подошел к этой колонке в таблице с заметной осторожностью, считает Софья Донец. «Это своего рода признание, что с прогнозами на следующий год пока все обстоит все очень неопределенно. Сначала доживем до весны, а там видно будет», — заключила она.