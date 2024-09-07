Остров чудовищ: какой получилась «Идеальная пара» с Николь Кидман

6 сентября вышел целиком шестисерийный детективный мини-сериал «Идеальная пара» по одноименному роману Элин Хильдебранд. Общие черты сюжета знакомы по многочисленным книгам Агаты Кристи, которыми явно вдохновлялась Хильдебранд: замкнутое пространство, труп, несколько подозреваемых, у каждого есть свои мотивы. Привычную интригу украшает отменный актерский состав во главе с блистающей, как и всегда, Николь Кидман. «Известия» посмотрели все шесть серий и остались довольны.
На остров Нантакет в штате Массачусетс в особняк богатой четы Уинбери, писательницы Грир (Николь Кидман) и ее бездельника-мужа Тэна (Лив Шрайбер), съезжаются гости. Поводов для празднования хватает. Кроме главного радостного события, свадьбы их среднего сына Бенджи (Билли Хоул из «Дюнкерка») и девушки из простой семьи Амелии (англичанка Ив Хьюсон), у Грир скоро должна выйти очередная книга. Вот только все планы нарушает смерть подруги невесты Мерритт (Меган Фэйи из «Белого лотоса»), бездыханное тело которой находят в воде.
Когда выясняется, она была любовницей Тэна (dilf, как его называет одна из героинь, аналог milf, только про немолодого, но привлекательного мужчину). Возникает основание полагать, что она умерла не своей смертью. И вот уже местный чернокожий полицейский и приехавшая помогать женщина-детектив вызывают на допрос прислугу и друзей семьи.
Компания на острове собралась пестрая, и если не все они кажутся подозрительными лицами, то неприятных из их числа точно хватает. Старший сын Томас (Джек Рейнор) постоянно ехидничает, всех унижает и старается выпросить у отца деньги, а его беременная жена Эбби (Дакота Фаннинг) ведет себя как форменная стерва. Добавим сюда любовницу Томаса Изабель (Изабель Аджани), годящуюся ему в матери, и юношу из Индии по имени Шутер, который вроде бы спит с Григ, и получим классический змеиный клубок. Есть еще безобидный младший сын-подросток, которому нравится дочка полицейского.
Разумеется, в первой же серии ловишь себя на догадке, что убийство совершила обманутая жена-писательница, но всё же стоит досмотреть сериал до конца и не делать скоропалительных выводов.
New York Magazine прозвал автора одноименного романа Элин Хильдебранд «королевой пляжного чтения», и, судя по «Идеальной паре», большая часть действия которой происходит на пляже и у бассейна, этот титул вполне справедлив. Книжку для отпуска, которую проглатываешь за время двух солнечных ванн в шезлонге (желательно под зонтиком, чтобы не напекло), экранизировала датчанка Сюзанна Бир. Когда-то она сняла фильм для «Догмы-95», проекта Ларса фон Триера, потом выдавала душещипательные мелодрамы («Братья», «После свадьбы»), а в последнее время уверенно ставит коммерчески успешные сериалы в Америке.
С Кидман она уже работала на «Отыграть назад» с Хью Грантом в образе психопата, с Фаннинг — на «Первой леди» про жен американских президентов, и в «Идеальной паре» обе актрисы радуют психологическими нюансами игры. В какой-то момент их даже начинаешь если не любить, то понимать, несмотря на высокомерие и, мягко говоря, скверный характер. Особенно хороша Кидман, которая даже с окаменевшим от пластической хирургии лицом умудряется заворожить своей холодной, вежливой улыбкой или тяжелым взглядом.
Поначалу сериал может отпугнуть чудовищной песней на вступительных титрах, но в итоге он оказывается на голову выше большинства продукции Netflix. Прежде всего в нем нет такого типичного для кино последних лет однозначного обвинения в адрес мужчин-шовинистов. Виновными тут оказываются представители обоих полов, причем не в том, в чем их изначально подозреваешь. Отсутствует и еще одна обязательная примета современных фильмов про людей из высшего общества — попытка выставить их либо круглыми идиотами, как в «Треугольнике печали» и «Белом лотосе», либо преступниками со скелетами в шкафах, как в «Острых предметах».
К чести Хильдебранд (и Бир), они не пошли по самому простому пути — показать богатеев глазами простой девушки из Пенсильвании. Как заметила главная горничная Гося (Ирина Дубова, игравшая в сериале «Американцы»), невеста даже посуду сама за собой моет. Настоящий моветон! Казалось бы, такая девушка должна считать родных жениха, которого она не слишком-то и любит, не просто странными, а откровенными моральными уродами. Однако почти все герои, даже самые малоприятные, до самого финала остаются вполне живыми и понятыми людьми. В конце концов и жертва, которую все называют «замечательной», хотела разрушить чужую семью и увести чужого мужа. Да и поведение невесты Амели при всем желании не назовешь безупречным или особенно деликатным. На свадьбу она соглашается не от переполняющего ее светлого чувства, а чтобы сделать приятное больной раком матери. Начав что-то подозревать, девушка тут же едет в полицию, чтобы донести на семью жениха, который в нее без памяти влюблен, а чуть позже обижает его еще сильнее.
Но в этом и изюминка «Идеальной пары» — идеальным тут назвать буквально некого. Все совершают ошибки, всех можно понять, и только один человек готов совершить убийство. Да, тут не обходится без сантабарбаровщины, но она смотрится в этом формате вполне уместно. Очевидно, писательница и режиссер идеально подошли друг другу, раз уж главное отличие сериала от книги — имя героини Кидман. Изначально ее персонажа звали не Амелия, а Селеста, но его поменяли, чтобы избежать сравнений с «Большой маленькой ложью», лучшим сериалом с участием Кидман. Но довольно спойлеров. Лучше посмотрите все серии до конца и представьте, что вы на пляже.