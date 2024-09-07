Остров чудовищ: какой получилась «Идеальная пара» с Николь Кидман

К чести Хильдебранд (и Бир), они не пошли по самому простому пути — показать богатеев глазами простой девушки из Пенсильвании. Как заметила главная горничная Гося (Ирина Дубова, игравшая в сериале «Американцы»), невеста даже посуду сама за собой моет. Настоящий моветон! Казалось бы, такая девушка должна считать родных жениха, которого она не слишком-то и любит, не просто странными, а откровенными моральными уродами. Однако почти все герои, даже самые малоприятные, до самого финала остаются вполне живыми и понятыми людьми. В конце концов и жертва, которую все называют «замечательной», хотела разрушить чужую семью и увести чужого мужа. Да и поведение невесты Амели при всем желании не назовешь безупречным или особенно деликатным. На свадьбу она соглашается не от переполняющего ее светлого чувства, а чтобы сделать приятное больной раком матери. Начав что-то подозревать, девушка тут же едет в полицию, чтобы донести на семью жениха, который в нее без памяти влюблен, а чуть позже обижает его еще сильнее.