«Пробок больше не будет?»: новый дорожный «сюрприз» порадовал водителей и пешеходов

Работники муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» начали асфальтирование в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке. Ремонт затрагивает проезд между домами № 1 и № 11 на улице Анны Щетининой, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
«К ремонту данного проезда приступили на этой неделе. Был снят старый слой асфальта, нуждающийся в замене, проведена прочистка сети ливневой канализации и сегодня началась укладка нового покрытия», — сообщили в управлении дорог администрации Владивостока.
Работникам предстоит уложить асфальт на площади около 1 300 квадратных метров. Завершение работ запланировано на завтра.
Также напомним, что в предстоящую ночь городская дорожная служба планирует начать укладку нового асфальта на улице Борисенко. Автомобилистов просят проявлять бдительность и осторожность.