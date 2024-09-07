«Пробок больше не будет?»: новый дорожный «сюрприз» порадовал водителей и пешеходов

Работники муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» начали асфальтирование в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке. Ремонт затрагивает проезд между домами № 1 и № 11 на улице Анны Щетининой, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.