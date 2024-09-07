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«Пробок больше не будет?»: новый дорожный «сюрприз» порадовал водителей и пешеходов

Работы завершатся в выходные дни.

Источник: РИА "Новости"

Работники муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» начали асфальтирование в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке. Ремонт затрагивает проезд между домами № 1 и № 11 на улице Анны Щетининой, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«К ремонту данного проезда приступили на этой неделе. Был снят старый слой асфальта, нуждающийся в замене, проведена прочистка сети ливневой канализации и сегодня началась укладка нового покрытия», — сообщили в управлении дорог администрации Владивостока.

Работникам предстоит уложить асфальт на площади около 1 300 квадратных метров. Завершение работ запланировано на завтра.

Также напомним, что в предстоящую ночь городская дорожная служба планирует начать укладку нового асфальта на улице Борисенко. Автомобилистов просят проявлять бдительность и осторожность.