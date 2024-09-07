В регионах России стартует второй день выборов

6 сентября завершился первый день голосования. Наблюдатели с мест заявляли о высокой активности избирателей. Вот данные из нескольких регионов, где выбирают губернаторов. В Хабаровском крае к 20:00 явка избирателей составила 12,94%. Астраханская область к этому же времени показала 21,52% явки. На выборах в Забайкальском крае −18,61%, в Ставропольском крае — 23,44%, в Алтае — 20,4%, в Башкирии — 29,41%.