В регионах России стартует второй день выборов

В большинстве регионов России в субботу продолжится трехдневное голосование на выборах различного уровня. Кроме того, возможность сделать свой выбор получат жители десяти субъектов Федерации, где избирательный процесс займет два дня, — 7 и 8 сентября. Так, стартуют выборы губернаторов в Мурманской и Челябинской областях.
Напомним, что в 83 регионах страны в эти дни проходит порядка 4 тыс. избирательных кампаний. В том числе в 21 регионе выбирают губернаторов прямым голосованием. При этом средний конкурс на губернаторские кресла составил 4,5 кандидата на место.
Россиянам также предстоит избрать депутатов законодательных и муниципальных органов власти, трех депутатов Государственной думы (довыборы пройдут в одномандатных округах Брянской и Ростовской областях, а также в Республике Хакасия).
Воспользоваться активным избирательным правом могут более 57 млн человек во всех регионах. Избирательные участки в единый день голосования не открывались только в новых регионах, в Магаданской области и Ингушетии (здесь главу республики выберут 8 сентября депутаты парламента).
Три дня дали желающим проголосовать в 49 регионах России. В течение двух дней выборы проходят все выборы в десяти субъектах Федерации, в течение одного дня — в 21 регионе страны. В 13 регионах, как говорится в материалах ЦИК, «присутствует вариативность периода проведения голосования на выборах разного уровня».
Как рассказала ранее глава ЦИК Элла Памфилова, на участие кампаниях разного уровня в российских регионах зарегистрировано более 73,1 тысячи кандидатов, из них более 63,8 тысячи — от 20 политических партий. Оставшиеся более 9,3 тысячи — самовыдвиженцы.
В приграничье выборы проходят в особом порядке — с использованием дополнительных форм, в том числе голосования на придомовых территориях. Это сделано для обеспечения безопасности избирателей.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе применяется как на региональных, так и на муниципальных выборах в 25 регионах. В Москве — на своей платформе. Кстати, президент РФ Владимир Путин именно в режиме онлайн проголосовал на выборах в Московскую городскую думу.
Как прошел первый день выборов
6 сентября завершился первый день голосования. Наблюдатели с мест заявляли о высокой активности избирателей. Вот данные из нескольких регионов, где выбирают губернаторов. В Хабаровском крае к 20:00 явка избирателей составила 12,94%. Астраханская область к этому же времени показала 21,52% явки. На выборах в Забайкальском крае −18,61%, в Ставропольском крае — 23,44%, в Алтае — 20,4%, в Башкирии — 29,41%.
Показатель Калининградской области — 15,98%, Вологодской области — 19,28%, Липецкой области — 23,32%, Самарской области — 25,51%, Санкт-Петербурга — 16,91%.
Кемеровская область продемонстрировала куда больше активности. К 20:00 явка избирателей достигла 45,72%.
Интересный момент: к вечеру 6 сентября в Курской области проголосовало 48,87% избирателей — с учетом досрочного голосования, которое проходило в регионе с 28 августа. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что желание жителей региона проголосовать, несмотря на обстрелы со стороны украинских сил, — это знак протеста с их стороны. Таким образом куряне показывают, что не сдаются.
Между тем ДЭГ пользовался популярностью во всей стране. В Минцифры сообщили о хорошей явке избирателей на федеральной платформе. Она уже составила 70%.
Наблюдатели зафиксировали множество фейков о выборах, а вот о серьезных нарушениях пока не сообщалось. Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) к середине дня в пятницу получила более 17 тысяч сообщений, связанных с голосованием на выборах, сообщил председатель ассоциации, член СПЧ Александр Брод. Больше — технические моменты.
Некоторые организаторы выборов и избиратели постарались их украсить. На ряде участков устроили выставки, концерты. В Калинградской области избиратели угостили членов комиссии урожаем. В вологодском селе Белые Кресты члены УИК украсили выборы и появились в красных атласных нарядах, а на избирательный участок в селе Минькино пришел Кот в сапогах (но без документов). Волгоградская область отличилась избирателем на коне — он продемонстрировал несколько приемов с саблей.