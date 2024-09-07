Ведение реестра воинского учета перейдет к Минобороны

В апреле 2024 года в силу вступило постановление правительства, утверждающее порядок ведения воинского учета. Согласно документам, его запуск будет проходить в два этапа: до конца октября 2024 года предполагается его создание, а с 1 ноября — прием реестра Министерством обороны, ввод его в эксплуатацию, первоначальная загрузка сведений о гражданах.