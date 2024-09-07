Россияне взяли четыре высших награды Международной олимпиады по информатике

— Во всем мире известна российская математическая школа, которая в конце прошлого века стала заделом для стремительного роста IT-индустрии в нашей стране, задавшей технологические тренды во всем мире. То, что сегодня наши школьники возвращаются с медалями высшей пробы с престижной олимпиады по программированию, дает уверенность, что они и их сверстники будут развивать те направления в компьютерных науках, которые качественным образом изменят технологических уровень уже ближайшего будущего.