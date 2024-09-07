Россияне взяли четыре высших награды Международной олимпиады по информатике

Российские школьники завоевали четыре золотые медали на самом престижном интеллектуальном соревновании по программированию для юниоров — Международной олимпиаде по информатике (IOI-2024), которая только что завершилась в Александрии (Египет). Такого результата не смог выдать больше никто, хотя в олимпиаде приняли участие школьники из стран-лидеров в IT-образовании. Так, команда США взяла 3 золота и 1 серебро, а Израиля — 3 золота и бронзу. Всего в олимпиаде соревновались школьники из 94 стран.
А наши ребята повторили рекорд прошлого года — тогда тоже взяли четыре золота.
Вот имена наших юных гениев кодинга этого года:
— Гимран Абдулин, ученик 10 класса лицея-интерната № 2 Казани,
— Дарья Грекова, ученица 10 класса московской школы № 57.
— Петр Лосев, ученик 10 класса московской школы № 57.
— Иван Пискарёв, ученик 11 класса московской школы № 2086.
«Четыре золота — это впечатляющий результат. Желаю вам успехов и высоких достижений на пути к технологическому лидерству России», — поздравил медалистов вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Свои поздравления также направил министр просвещения Сергей Кравцов.
«Этот успех — это не только личное достижение, но и подтверждение мастерства российских педагогов, — отметил министр. — Уверен, школьники, интересующиеся информатикой, внесут значимый вклад в развитие информационных технологий. Мы гордимся нашими ребятами».
О том, что у всех наших — золото, «РГ» практически сразу после подсчёта баллов сообщил руководитель тренерского штаба, директор Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексей Малеев. Кроме него с ребятами в течение года занимались тренеры из разных городов, включая доцента факультета информационных технологий и программирования Университет ИТМО Андрея Станкевича, преподавателя факультета компьютерных наук ВШЭ Ивана Сафонова и других.
По словам Малеева, уровень задач и подготовки участников в этом году были чрезвычайно высокими и победа россиян — свидетельство высочайшего уровня российской математической и IT-школ.
«Безусловно, как любая олимпиада международного уровня, IOI в Египте — это интеллектуальное соревнование высшего порядка. Но в отличие от многих других предметных олимпиад, задания по информатике наиболее близко соотносятся с теми задачами, которые сейчас стоят перед IT-инженерами в индустрии: криптография, машинное обучение и другие», — пояснил «РГ» Алексей Малеев.
В чем же заключалось соревнование? В каждый из двух олимпиадных дней нужно было решить по 3 задачи за 5 часов: две — стандартного вида и одну — нестандартного. Решение по каждой задаче — программа, которая выполняет необходимые требования, описанные в условии.
Так, одна из задач была вдохновлена реальными кейсами шифрования и передачи данных. Суть в том, чтобы написать программу, которая должна отправить заданное сообщение сама себе. Звучит просто, но на деле — масса нюансов. Тем не менее, российские олимпийцы справились на «отлично».
Наши золотые информатики вернутся в Россию уже в воскресенье. Ждем!
Дмитрий Ливанов, ректор МФТИ:
— Во всем мире известна российская математическая школа, которая в конце прошлого века стала заделом для стремительного роста IT-индустрии в нашей стране, задавшей технологические тренды во всем мире. То, что сегодня наши школьники возвращаются с медалями высшей пробы с престижной олимпиады по программированию, дает уверенность, что они и их сверстники будут развивать те направления в компьютерных науках, которые качественным образом изменят технологических уровень уже ближайшего будущего.