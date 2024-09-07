Минюст Украины потребовал лишить певицу Повалий авторских прав и имущества

Минюст Украины требует лишить Таисию Повалий авторских прав на восемь песен, а также конфисковать у нее земельные участки и дом. На Украине певицу обвиняют в призывах к захвату страны и коллаборационизме. По данным СБУ, она живет в России с начала спецоперации. За время СВО Повалий неоднократно высказывалась в поддержку РФ и критиковала Киев, а в марте 2024-го подтвердила, что получила российский паспорт, и проголосовала на выборах президента.