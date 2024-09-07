Что будет с рублем, нефтью и биржей на неделе с 9 по 15 сентября

— На минувшей неделе курс рубля ослаб к юаню и укрепился к доллару и евро. Мы предполагаем, что ослабление рубля к юаню может быть вызвано локальным улучшением ситуации с платежами, которое позволило арбитражерам выровнять курсы юаня на российском рынке и глобальном валютном рынке. Ранее разница в курсах юаня доходила до 10%.