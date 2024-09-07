Что будет с рублем, нефтью и биржей на неделе с 9 по 15 сентября

Итоги заседания Банка России по ключевой ставке могут поддержать рубль, ситуация в основных мировых экономиках давит на нефть, индекс Мосбиржи способен обновить локальный минимум. Об этом рассказали «Российской газете» финансовые аналитики.
Михаил Васильев, главный аналитик «Совкомбанка»:
— На минувшей неделе курс рубля ослаб к юаню и укрепился к доллару и евро. Мы предполагаем, что ослабление рубля к юаню может быть вызвано локальным улучшением ситуации с платежами, которое позволило арбитражерам выровнять курсы юаня на российском рынке и глобальном валютном рынке. Ранее разница в курсах юаня доходила до 10%.
Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет стабильным и будет торговаться в устоявшихся диапазонах 12,3−12,9 ₽ за юань, 88−92 ₽ за долл., 98−102 ₽ за евро.
В целом факторы за и против рубля, на наш взгляд, остаются сбалансированными.
Риском для рубля является возможное дальнейшее снижение нефтяных цен вследствие замедления роста мировой экономики.
В то же время поддержку рублю могут оказать итоги заседания Банка России по ключевой ставке в ближайшую пятницу. Мы ожидаем, что по итогам двух ближайших заседаний (13 сентября и 25 октября) Банк России повысит ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 20%.
Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам, что еще больше увеличит привлекательность рублевых сбережений. Кроме этого, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос и спрос на импорт.
Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка «Зенит»:
— Мировые цены на нефть за неделю опускались к минимумам текущего года. На фондовых площадках продолжилась нисходящая коррекция, инвесторы были склонны избегать вложений в рискованные активы.
Помимо общего негативного фона давление на нефтяные цены исходило со стороны опасений относительно перспектив основных экономик мира. Данные по активности в производственном секторе США, Китая и Германии оказались заметно хуже рыночных ожиданий, что усилило риски снижения глобального спроса на энергоносители. На фоне негативной динамики цен нефтяного рынка ОПЕК+ принял решение отложить выход из добровольных ограничений на добычу и перенести его начало с октября на декабрь.
Основной драйвер роста котировок неделей ранее — прекращение поставок из Ливии — прекратил действовать по мере возобновления отгрузок. Отраслевая статистика из США также была не в пользу роста цен. Коммерческие запасы нефти снизились значительнее ожиданий, однако запасы бензина выросли больше прогнозов. При этом уровень добычи нефти остался на уровне 13,3 млн баррелей в сутки.
Краткосрочная перспектива рынка нефти выглядит нейтрально. Прошедшее снижение нефтяных котировок выглядит избыточным относительно актуальных рисков. В то же время, при сохранении негативной динамики на фондовых площадках, нефтяные котировки могут быть лишены возможности отыграть потерянные позиции. Наиболее вероятным краткосрочным диапазоном остается 70−75 долл. за баррель Brent.
Дмитрий Пучкарев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»:
— Ключевым событием следующей недели станет заседание Банка России по ключевой ставке.
Выраженного консенсуса по решению регулятора на рынке нет, но последние недельные данные по инфляции внушают оптимизм и повышают шансы на сохранение ставки на текущих уровнях. Важны будут очередные данные от Росстата по динамике цен, которые выйдут в среду.
Для восстановления рынка сценарий сохранения ставки был бы позитивным, но важна также риторика регулятора по перспективам денежно-кредитной политики. В случае повышения ставки есть риски обновления локальных минимумов по индексу Мосбиржи и спуска к 2500 пунктам.
Покупатели на фондовом рынке на этой неделе оживились после обновления минимумов по индексу Мосбиржи в понедельник. На следующей неделе участники рынка вероятно займут выжидательную позицию в преддверии заседания ЦБ, волатильность может снизиться.