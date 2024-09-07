«Народу тьма»: новое место отдыха в крупном районе Владивостока вызвало ажиотаж

В 2024 году была проведена реконструкция пешеходной зоны в районе Красного Знамени, 85−95. Этот проект стал возможен благодаря обращениям местных жителей, которые направили свои пожелания депутату думы Владивостока Веронике Сипачевой, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Согласно информации от управления городской среды, работы по благоустройству выполнил индивидуальный предприниматель Даниленко М. В. Специалисты осуществили демонтаж старого покрытия, выполнили весь необходимый комплекс подготовительных работ, уложили новый асфальт и установили бордюры.
На данный момент ремонт на проспекте Красного Знамени завершен. Длина обновленной дорожки составляет около 50 метров.
Стоит отметить, что в этом году в список инициатив депутатов вошло 64 мероприятия. В числе предложенных инициатив — ремонт межквартальных проездов, благоустройство пешеходных зон, установка остановочных павильонов и многое другое. Часть мероприятий на данный момент в процессе выполнения, а некоторые уже завершены.