«Народу тьма»: новое место отдыха в крупном районе Владивостока вызвало ажиотаж

Стоит отметить, что в этом году в список инициатив депутатов вошло 64 мероприятия. В числе предложенных инициатив — ремонт межквартальных проездов, благоустройство пешеходных зон, установка остановочных павильонов и многое другое. Часть мероприятий на данный момент в процессе выполнения, а некоторые уже завершены.