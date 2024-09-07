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Движение перекроют на ряде улиц в ТиНАО 8−10 сентября из-за киносъемок

Движение транспорта будут перекрывать на ряде улиц в районе Вороново и поселении Кленовское в ТиНАО с 8 до 10 сентября 2024 года из-за киносъемок, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«С 8 до 10 сентября в период с 6:00 до 20:00 будет закрыт ряд участков в районе Вороново в ТиНАО (не более пяти минут). Это связано с проведением киносъемок», — говорится в сообщении.

Уточняется, что перекрытия будут вводиться в районе Вороново в ТиНАО на участках: местный проезд в районе квартала № 290; местный проезд от остановки «Поворот на Зыбино» до остановки «Зыбино»; местный проезд в районе квартала № 170; местный проезд в районе квартала № 176; местный проезд от остановки «СНТ Клен» до квартала № 364; местный проезд от квартала № 286 до квартала № 272; местный проезд от квартала № 393 до остановки «Поворот на Зыбино».

Кроме того, перекрытия будут действовать на участке местного проезда от ул. Кооперативная до остановки «Сады Зайчик» в поселении Кленовское.