Движение перекроют на ряде улиц в ТиНАО 8−10 сентября из-за киносъемок

Уточняется, что перекрытия будут вводиться в районе Вороново в ТиНАО на участках: местный проезд в районе квартала № 290; местный проезд от остановки «Поворот на Зыбино» до остановки «Зыбино»; местный проезд в районе квартала № 170; местный проезд в районе квартала № 176; местный проезд от остановки «СНТ Клен» до квартала № 364; местный проезд от квартала № 286 до квартала № 272; местный проезд от квартала № 393 до остановки «Поворот на Зыбино».