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Первый день голосования завершился в Хабаровском крае

Явка составила 12,9 процента.

Источник: Комсомольская правда

Вчера завершился первый день голосования в Хабаровском крае — регионе с самым масштабным ЕДГ в стране в этом году. Избиратели выбирают не только губернатора, но и депутатов Законодательной думы, городскую думу Хабаровска, мэра и думу Комсомольска. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Официальная явка на 20 часов по местному времени составила 12,9 процента. Выборы проходят спокойно, без конфликтов и с высокой организацией. Нарушений практически не зафиксировано, наблюдение ведется как со стороны оппозиционных, так и системных сил. Общественная палата развернула более двух тысяч наблюдателей — рекорд для Дальнего Востока.

Несмотря на несколько провокационных попыток дискредитировать процесс, выборы проходят без серьезных инцидентов. Активность населения пока умеренная, массовую мобилизацию ожидают ближе к третьему дню голосования.

Хабаровский край демонстрирует уверенный темп и задает высокую планку для других регионов.