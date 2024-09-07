Первый день голосования завершился в Хабаровском крае

Официальная явка на 20 часов по местному времени составила 12,9 процента. Выборы проходят спокойно, без конфликтов и с высокой организацией. Нарушений практически не зафиксировано, наблюдение ведется как со стороны оппозиционных, так и системных сил. Общественная палата развернула более двух тысяч наблюдателей — рекорд для Дальнего Востока.