На Сахалине молодожены из ЗАГСа приехали на избирательный участок

В городе Поронайске молодая чета Сергеевых прямо из ЗАГСа приехала на избирательный участок, чтобы принять участие в выборах, сообщает Telegram-канал Сахалинского избиркома.
Татьяна и Аркадий Сергеевы решили торжественный день создания новой семьи совместить с важным общественно-политическим событием — выборами губернатора Сахалинской области.
После регистрации брака молодожены приехали в участковую избирательную комиссию № 143 города Поронайска и проголосовали в новом супружеском статусе.
Напомним, в пятницу, 6 сентября, в российских регионах стартовали выборы разного уровня. Первыми участки открылись на Дальнем Востоке.