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На Сахалине молодожены из ЗАГСа приехали на избирательный участок

Источник: Российская газета

В городе Поронайске молодая чета Сергеевых прямо из ЗАГСа приехала на избирательный участок, чтобы принять участие в выборах, сообщает Telegram-канал Сахалинского избиркома.

Татьяна и Аркадий Сергеевы решили торжественный день создания новой семьи совместить с важным общественно-политическим событием — выборами губернатора Сахалинской области.

После регистрации брака молодожены приехали в участковую избирательную комиссию № 143 города Поронайска и проголосовали в новом супружеском статусе.

Напомним, в пятницу, 6 сентября, в российских регионах стартовали выборы разного уровня. Первыми участки открылись на Дальнем Востоке.