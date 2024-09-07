Яму на Калинина в Красноярске заделали после критики депутата на Порше

Яму на Калинина в Красноярске, в которой депутат оставил колесо своего Порша, заделали. Об этом рассказал сам народный избранник в своих соцсетях.
«Конечно, можно было и получше заасфальтировать, но сейчас, как минимум тут, уже никто не пробьёт колесо», — написал Иван Петров.
Сейчас депутат думает заказать шины оптом, чтобы было с запасом на несколько месяцев. Также он призвал подписчиков совместно составить карту опасных ям, которые срочно нужно починить. Список Петров обещает передать в департамент горхозяйства.
Напомним, ранее мы рассказывали, как депутат Горсовета пробил колесо и призвал поменять власть в городе. По словам 27-летнего народного избранника, ехал он не больше 30 км/час. Машина Петрова угодила в огромную яму с торчащей арматурой.
Тогда депутат заявил, что администрацию города нужно менять, пока они окончательно все не развалили. После поста в соцсетях начались бурные обсуждения — Петрова стали критиковать за автомобиль, на котором он ездит. Депутат оправдался, что Porshe Cayenne покупал еще 5 лет назад всего за 3,2 млн рублей. Говорит, никогда не скрывал машину — в декларации она числится.