Яму на Калинина в Красноярске заделали после критики депутата на Порше

Тогда депутат заявил, что администрацию города нужно менять, пока они окончательно все не развалили. После поста в соцсетях начались бурные обсуждения — Петрова стали критиковать за автомобиль, на котором он ездит. Депутат оправдался, что Porshe Cayenne покупал еще 5 лет назад всего за 3,2 млн рублей. Говорит, никогда не скрывал машину — в декларации она числится.