Росавиация: «Черные ящики» разбившегося на Камчатке Ми-8 доставят в Москву

Бортовые самописцы вертолета Ми-8, который 31 августа потерпел крушение на Камчатке, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с главой региона Владимиром Солодовым.
По его словам, «черные ящики» найдены и будут доставлены в Москву. Самописцы находятся в удовлетворительном состоянии.
«Думаю, что в кратчайшие сроки будут оглашены предварительные причины авиакатастрофы», — цитирует ТАСС Ядрова.
Он добавил, что на полуострове сейчас работают комиссия МАК и комиссия, действующая совместно с Росавиацией и Ространснадзором.
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение на Камчатке 31 августа. На борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли.
Авиакатастрофа произошла на фоне пришедшего в регион циклона: местность накрыл плотный туман с дождями. Предполагается, что вертолет мог разбиться из-за ошибки пилота, который не заметил сопку из-за тумана и задел ее склон. Есть и другая версия — отказ техники.