Росавиация: «Черные ящики» разбившегося на Камчатке Ми-8 доставят в Москву

Авиакатастрофа произошла на фоне пришедшего в регион циклона: местность накрыл плотный туман с дождями. Предполагается, что вертолет мог разбиться из-за ошибки пилота, который не заметил сопку из-за тумана и задел ее склон. Есть и другая версия — отказ техники.