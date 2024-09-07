В Хабаровском крае стартовал второй день выборов

В Хабаровском крае стартовал второй день голосования, по словам председателя региональной Избирательной комиссии Дениса Кузьменко, все участки открылись вовремя и на всех также работают наблюдатели, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Вчера нам поступили сигналы, что из-за грозы на нескольких участках пропал свет, но мы это предусмотрели — там были резервные источники питания, у КОИБов были аккумуляторы. Сбоев в организации голосования не происходило, также не прекращалось видеонаблюдение, — рассказал председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко.
Ночью на всех участках дежурили сотрудники внутренних дел, под охрану были взяты ящики для голосования. Их опломбировали на ночь, а утром проверили целостность пломб.
Также Денис Кузьменко отметил, что члены избирательной комиссии следят за соблюдением законодательства в плане агитационной работы не только внутри помещений, но и по периметру УИК.
— В целом ночь прошла спокойно, но с утра мы обнаружили несколько провокаций — на нескольких избирательных участках были вывешены агитационные материалы, будем разбираться вместе с сотрудниками внутренних дел. Но эти мелкие провокации не влияют на ход голосования, а эти выборы у нас очень конкурентные, — сказал Денис Кузьменко.
Напомним, явка избирателей по итогам вчерашнего дня составила почти 13%, но в Избиркоме считают, что в субботу явка значительно вырастет.