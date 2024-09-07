В Хабаровском крае стартовал второй день выборов

— В целом ночь прошла спокойно, но с утра мы обнаружили несколько провокаций — на нескольких избирательных участках были вывешены агитационные материалы, будем разбираться вместе с сотрудниками внутренних дел. Но эти мелкие провокации не влияют на ход голосования, а эти выборы у нас очень конкурентные, — сказал Денис Кузьменко.