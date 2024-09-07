В Хабаровске на выборы пришли пушкинские персонажи, медведь, тигр и чемпионы ГТО

В Хабаровском крае в первый день голосования на избирательные участки пришли герои пушкинских рассказов, талисманы спортивной арены «Ерофей» и чемпионы ГТО, сообщает Telegram-канал регионального избиркома.
«C праздничным настроением и командным духом проходят выборы в Хабаровском крае. Жители приходят семьями или вместе с коллегами, как это сделали актеры краевого дворца дружбы “Русь”, — сказано в сообщении.
Педагог детской театральной студии «Апельсин» Андрей Стародуб отметил, что 2024 год посвящен юбилею Александра Сергеевича Пушкина, поэтому артисты решили поднять настроение избирателям образами из нетленной «Пиковой дамы». Тигр и медведь — талисманы спортивной арены «Ерофей». В тематических костюмах одними из первых на участок № 77 Хабаровска пришли участники хоккейной команды.
В селе Гаровка всей семьей в спортивных костюмах прибыли на выборы победители ГТО региона и страны — семья Трушниковых. Глава семьи Виктор Трушников отметил, что так они хотели привлечь внимание односельчан к важному событию.
В Хабаровском крае выборы уже названы одними из самых конкурентных в стране. Здесь за 285 мандатов борются 1273 кандидата.