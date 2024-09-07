Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 7 сентября 2024 года

Переменную облачность без существенных осадков обещает погода в Иркутске 7 сентября 2024 года. В Иркутском Гидрометцентре сообщили, что воздух прогреется до +22 градусов. Порывы ветра могут достигать 11 м/с.
— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, в горах восточного Саяна кратковременные, местами ливневые дожди, в отдельных районах грозы, утром туман, — рассказали синоптики о погоде в регионе.
В области температура поднимется до +23 градусов, а если солнце так и не появится, то лишь до +13. Вечером может задуть сильный ветер, до 15−18 м/с. Вот такой будет погода в Иркутске 7 сентября 2024 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за прошедшую неделю клещи укусили 51 жителя Иркутской области.