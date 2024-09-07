День танкиста в России: дата, история и традиции праздника

Интересные фактыСчитается, что прототип танка сделал Леонардо да Винчи — у него были проект деревянно-железной машины, похожей на танк. Но технологии тех времен не могли воплотить эту задумку в жизнь. Над проектированием танка работал сын известного ученого Василий Менделеев, но тогда его проект власти не поддержали. Он так и остался «жить» только на бумаге. В советской истории главным танковым сражением стала битва на Курской дуге, ставшая переломным моментом боевых действий. Танк «Рено Русский» впервые испытал слесарь предприятия Иван Аверин. В 1980 году на заводе «Красное Сормово» выполнили макет первого русского танка в натуральную величину и установили его у проходной. Танк «Маус» — самый тяжелый в мире, массой 188 тонн. Его сделали в Германии во времена правления Гитлера. Всего было две машины. В боях они не участвовали. В мире насчитывается порядка 73 тысяч танков, больше всего — в России (примерно 12,6 тыс.)Русский танк Т-34 немецкие солдаты прозвали «Микки Маус» — его башенные люки напоминали уши мышонка. Изобретатели пытались сделать летающие танки, в том числе такие разработки вели в Советском Союзе. И даже сделали образец такой машины с крыльями, которую должен был сбрасывать в бою на землю самолет. Женщины-танкистки — редкость. Этот труд слишком тяжелый физически. Но в годы Великой Отечественной войны таких героинь было более 30. Так, белоруска Шурочка Самусенко, окончившая училище в Казани, служила командиром танка. Погибла в 21 год в 1945-м. А танкистка Мария Логунова продолжала служить даже после того, как потеряла в бою обе ноги.