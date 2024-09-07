День танкиста в России: дата, история и традиции праздника

День танкиста в России празднуют во второе воскресенье сентября. В 2024 году чествовать мужество и доблесть представителей этих войск и труд танкостроителей будут 8 сентября.
СодержаниеИстория праздникаТрадиции и мероприятия ко Дню танкистаГде в России готовят танкистовИнтересные факты о танкистах и танкахИстория праздникаВ 2024 году День танкиста будут отмечать в 78 раз Фото: Станислав Красильников/ РИА НовостиКогда появился праздник
В этом году День танкиста будут отмечать в 78 раз. Его учредили указом Президиума Верховного Совета СССР от первого июля 1946 года. Так руководство страны отметило вклад танковых соединений в разгром армии Гитлера, а также труд людей, участвовавших в выпуске железных машин в тылу. Кстати, в 1946-м танки участвовали в главном параде страны в Москве.
Сначала День танкиста назначили на 11 сентября — таким образом отдавали дань этим войскам, которые остановили Гитлера и его армию на Карпатах. Однако в 1980 году вышел указ руководства страны, в котором прописали более гибкую дату — второе воскресенье сентября. Так он установлен и по сей день.
История танкостроения в нашей стране начинается в последний день лета 1920 года, когда на Сормовском заводе изготовили первую машину. А через семь лет здесь начался серийный выпуск танков.
Младшим «братом» нашего первого танка был французский Renault FT-17, трофейные образцы которого бойцы Красной армии захватили в районе Одессы, поскольку Франция поддерживала белых. Один из трех захваченных танков разрозненными деталями отправили по железной дороге на Сормовское предприятие.
В руководстве завода тогда жаловались, что получили не все части танка (а их было более 1800). Документов и вовсе не было. Специалистам приходилось работать буквально наощупь. И менее чем за год они не только собрали танк, но сделали его даже в чем-то лучше оригинала. Так, например, у него появилось оружие во вращающейся башне. Танк назвали «Рено Русский». У первой машины также было собственное имя «Борец за свободу товарищ Ленин».
В сборке машины в качестве слесаря принимал участие Михаил Кошкин — создатель танковой легенды Т-24. На заводе в Нижегородской области с 1920 по 1921 годы сделали 15 танков — каждый назвали собственным именем: Буря, Керчь, Победа, Черноморец и другие. Это была легкая бронемашина для поддержки пехотных войск. Так и не получив боевой опыт, через 10 лет машина была снята с вооружения советской армии. Некоторые танки отдали военным учебным заведениям, а другие — использовали как тракторы. Сегодня армия России имеет на вооружении машины: Т-72, Т-80, Т-82, Т-90 и их версии после модернизации.
Первый в мире танк, в его современном понимании, сделали англичане. И дали ему название Mark I. С английского языка слово «танк» переводится как «бак». Этимология этого слова подводит нас к способу использования машины во время Первой мировой войны. В места сражений их привозили как хранители топлива. Так новинку техники пытались держать в тайне от противников.
Английские танки весили порядка 30 тонн, длиной были в восемь и высотой в два с половиной метра. Оружие стояло по бокам. Машина передвигалась со скоростью примерно шесть километров в час — и это по ровной дороге.
Первое танковое сражение случилось в битве на Сомме в 1916 году — англичане выиграли в бою благодаря машинам Mark I с наименьшими потерями войск — в два десятка меньше, чем рассчитывали. Вдохновившись такими результатами, англичане поставили производство на поток.
Традиции и мероприятия ко Дню танкистаВ День танкиста военные музеи проводят тематически экскурсии, открывают экспозиции к этому дню, устраивают кинопоказы. Фото: Константин Михальчевский/ РИА НовостиКак отмечают праздник
В середине ХХ века — с 40-х по 50-е — в День танкиста в городах проходили своеобразные парады танков, а вечером для местных жителей устраивали салюты.
Чествуют как военных, так и всех тех, кто работает над созданием танков — это инженеры, технологи, конструкторы и др.
Сегодня танкистов в их праздник поздравляет руководство страны, регионов и, конечно, командование в воинских частях.
В городах, где есть заводы-производители этой техники, а также воинские части, проходят концерты, фестивали, устраивают фейерверки. Военные музеи проводят тематически экскурсии, открывают экспозиции к этому дню, устраивают кинопоказы.
В 2024 году:
Также в этот день танкисты вспоминают погибших сослуживцев и приносят цветы к мемориалам.
Что подарить
Танкисту можно подарить:
Казанское высшее танковое командное училище — единственное в России высшее учебное заведение, которое готовит офицеров-танкистов. Его окончили более 25 000 офицеров. Званием Героя СССР были удостоены 74 человека, четверо получили Героев Социалистического Труда, два человека стали полными кавалерами ордена Славы. Более 250 офицеров, вышедших из учебного заведения, дослужились до самых высших чинов.
Кроме того, Минобороны готовит младших танковых специалистов в своих учебных центрах по всей стране.
Интересные фактыСчитается, что прототип танка сделал Леонардо да Винчи — у него были проект деревянно-железной машины, похожей на танк. Но технологии тех времен не могли воплотить эту задумку в жизнь. Над проектированием танка работал сын известного ученого Василий Менделеев, но тогда его проект власти не поддержали. Он так и остался «жить» только на бумаге. В советской истории главным танковым сражением стала битва на Курской дуге, ставшая переломным моментом боевых действий. Танк «Рено Русский» впервые испытал слесарь предприятия Иван Аверин. В 1980 году на заводе «Красное Сормово» выполнили макет первого русского танка в натуральную величину и установили его у проходной. Танк «Маус» — самый тяжелый в мире, массой 188 тонн. Его сделали в Германии во времена правления Гитлера. Всего было две машины. В боях они не участвовали. В мире насчитывается порядка 73 тысяч танков, больше всего — в России (примерно 12,6 тыс.)Русский танк Т-34 немецкие солдаты прозвали «Микки Маус» — его башенные люки напоминали уши мышонка. Изобретатели пытались сделать летающие танки, в том числе такие разработки вели в Советском Союзе. И даже сделали образец такой машины с крыльями, которую должен был сбрасывать в бою на землю самолет. Женщины-танкистки — редкость. Этот труд слишком тяжелый физически. Но в годы Великой Отечественной войны таких героинь было более 30. Так, белоруска Шурочка Самусенко, окончившая училище в Казани, служила командиром танка. Погибла в 21 год в 1945-м. А танкистка Мария Логунова продолжала служить даже после того, как потеряла в бою обе ноги.