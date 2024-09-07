В ЕАО проголосовали столетние жительницы поселка Николаевка

Старейшие жительницы поселка Николаевка Еврейского автономной области Анастасия Батыченко, которой 15 сентября исполнится 108 лет, и 102-летняя Ирина Леонова проголосовали на дому, сообщает Telegram-канал регионального избиркома.
Анастасия Даниловна и Ирина Алексеевна всегда участвуют в выборах и подходят к этому со всей ответственностью, говорят в местной участковой избирательной комиссии. Старейших жительниц региона навестила руководитель областного избиркома Ольга Бабий.
В Еврейской АО в эти дни выбирают депутатов представительных органов местного самоуправления. По результатам голосования сформируют новые составы собраний депутатов Ленинского, Смидовичского, Облученского районов и городской думы Биробиджана.