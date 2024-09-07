Уроженец Ольхонского района героически погиб в зоне СВО

Алексей родился 8 сентября 1989 года. Был третьим и, как сообщают люди знакомые с семье, самым любимым ребенком в семье. Закончил Еланцынскую среднюю школу в 2006 году, а после отправился служить в армию. Свою жизнь он посвятил защите Родины.