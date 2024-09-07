Уроженец Ольхонского района героически погиб в зоне СВО

Уроженец Ольхонского района Алексей Попов выполнял свой воинский долг «за ленточкой», погиб в ходе боя 15 мая 2024 года. Он был командиром отделения 1 МСБ 2 мср 228-ого гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка. Служил в звании младшего сержанта. Об этом сообщил мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев.
Алексей родился 8 сентября 1989 года. Был третьим и, как сообщают люди знакомые с семье, самым любимым ребенком в семье. Закончил Еланцынскую среднюю школу в 2006 году, а после отправился служить в армию. Свою жизнь он посвятил защите Родины.
— После окончания воинской службы в Сахалинской области, в октябре 2022 года Алексей заключил контракт с Министерством Обороны Российской Федерации и был направлен в зону СВО. Он награжден государственными наградами Российской Федерации: медалью Суворова, медалями «За воинскую доблесть» I и II степени, — рассказал мэр Андрей Тыхеев.
Дома Алексей ждали родители, брат, сестра, а также много других родственников. Прощание с мужчиной пройдет 9 сентября 2024 года. В 12:30 состоится вынос в селе Косая степь по адресу Верховая 1, а в 13:00 у обелиска в память погибших в годы ВОВ проведут траурный митинг.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что бойцам СВО передадут три машины, которые конфисковали у пьяных водителей Приангарья.