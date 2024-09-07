Амурчанин готовил ужин и чуть не спалил дом

В Благовещенске огнеборцы потушили возгорание на кухне в одной из квартир пятиэтажного дома, сообщает пресс-служба МЧС России.
Мужчина готовил ужин и, поставив сковороду с маслом на плиту, вышел покурить. Масло на сковороде загорелось, и уже через несколько минут из окна кухни вырывалось пламя.
Пожарные эвакуировали в спасательных устройствах двоих взрослых и двоих детей. Десять человек самостоятельно вышли из задымленного дома до прибытия огнеборцев. Погибших и пострадавших нет, говорится в сообщении.
Огнем поражено десять квадратных метров на кухне незадачливого амурчанина.