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Амурчанин готовил ужин и чуть не спалил дом

Источник: Российская газета

В Благовещенске огнеборцы потушили возгорание на кухне в одной из квартир пятиэтажного дома, сообщает пресс-служба МЧС России.

Мужчина готовил ужин и, поставив сковороду с маслом на плиту, вышел покурить. Масло на сковороде загорелось, и уже через несколько минут из окна кухни вырывалось пламя.

Пожарные эвакуировали в спасательных устройствах двоих взрослых и двоих детей. Десять человек самостоятельно вышли из задымленного дома до прибытия огнеборцев. Погибших и пострадавших нет, говорится в сообщении.

Огнем поражено десять квадратных метров на кухне незадачливого амурчанина.