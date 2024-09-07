В Египте на раскопках обнаружили меч фараона Рамзеса II

Найден длинный меч из бронзы с картушем (именной табличкой) фараона Рамзеса II. В числе находок также орудия лова, средства личной гигиены и амулеты. Кроме того, обнаружены два блока из известняка с иероглифическим написанием титулов Рамзеса II на одном из них.