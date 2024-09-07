В Египте на раскопках обнаружили меч фараона Рамзеса II

В ходе раскопок в провинции Эль-Бухейра на севере Египта египетские археологи обнаружили меч фараона Рамзеса II. Об этом сообщило министерство туризма и древностей страны.
Ученые обнаружили ряд архитектурных блоков из самана от военных казарм, складов оружия и продовольствия эпохи Нового царства во время раскопок в археологическом районе Телль-эль-Абкайн, передает РИА Новости.
Найден длинный меч из бронзы с картушем (именной табличкой) фараона Рамзеса II. В числе находок также орудия лова, средства личной гигиены и амулеты. Кроме того, обнаружены два блока из известняка с иероглифическим написанием титулов Рамзеса II на одном из них.
Подчеркивается, что все эти находки подтверждают историческую и археологическую важность форта Эль-Абкайн, считавшегося одним из пунктов дислокации египетской армии в древности.
Рамзес II Великий — один из самых могущественных и знаменитых фараонов Древнего Египта. При нем Египет добился серьезных военных успехов и крупных территориальных завоеваний.
Напомним, весной этого года совместная египетско-американская археологическая миссия при проведении раскопок в провинции Минья обнаружила верхнюю часть колоссальной статуи Рамзеса II. Интересно, что нижняя часть этой статуи была найдена еще в 1930 году во время раскопок в древнем городе Гермополе.