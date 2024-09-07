В Хабаровском крае приступили к ремонту еще одной региональной дороги

В ведомстве добавили, что всего в этом году в Хабаровском крае будет отремонтировано более 32 км региональных дорог, в том числе: «подъезд к с. Малышево», «подъезд к с. Бяуде», «подъезд к с. Монгохто», «подъезд к с. Покровка», «Комсомольск-на-Амуре — рп. Чегдомын», «г. Биробиджан — п. Кукан», «подъезд к рп. Горный».