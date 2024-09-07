Олбани
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае приступили к ремонту еще одной региональной дороги

Протяженность участка составляет 3 км.

Источник: AmurMedia

В Хабаровском районе приступили к ремонту краевой автодороги «Подъезд к с. Сикачи-Алян». Протяженность ремонтируемого участка составляет 3 км, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правителства Хабаровского края.

В настоящее время рабочие подрядной организации расчищают кюветы, занимаются вырубкой деревьев и кустарника. В ходе ремонта специалисты устранят пучины, снимут старое и уложат новое асфальтобетонное покрытие, приведут в порядок обочины. Также будут обустроены автобусные остановки, появятся новые дорожные знаки и разметка.

Общий объем финансирования составляет более 104 млн рублей из краевого и федерального бюджета. Завершить ремонт планируется в конце 2024 года.

— Ремонт этой краевой автодороги обеспечит транспортную доступность к популярной туристической локации, объекту культурного наследия — петроглифам Сикачи-Аляна, — отметили в краевом минтрансе.

В ведомстве добавили, что всего в этом году в Хабаровском крае будет отремонтировано более 32 км региональных дорог, в том числе: «подъезд к с. Малышево», «подъезд к с. Бяуде», «подъезд к с. Монгохто», «подъезд к с. Покровка», «Комсомольск-на-Амуре — рп. Чегдомын», «г. Биробиджан — п. Кукан», «подъезд к рп. Горный».

Напомним, что активизировать ремонт дорог в Хабаровском крае поручил врио губернатора Дмитрий Демешин.