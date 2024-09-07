Звезды российской поп-музыки выступят в Братске 8 сентября

В Братске 8 сентября состоится масштабный музыкальный марафон «Братск. Перезарядка». Местом проведения выбрали площадь перед ТКЦ «Братск-АРТ». Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Перед жителями выступят ведущие звезды российской поп-музыки. Так в число гостей вошли Клава Кока, Burito, DJ Zolotov, Gayazovs Brothers и другие. Мероприятие начнется в 14:00 и продлится ведь день, вплоть до 22:00. Вход свободный, гостей ждут танцы, музыка, увлекательные конкурсы и подарки.
— Во время проведения музыкального марафона — с 12−00 до 22−00 — будет перекрыто движение автотранспортных средств на участке проспекта Ленина от пересечения с улицей Советской до пересечения с улицей Подбельского. Автобусы № 42, № 43 и № 28к в этот период времени будут курсировать по улице Депутатской, — уточнили в пресс-службе администрации.
Помимо этого, усилят охрану общественного порядка и безопасности дорожного движения. Ограничат продажу всех спиртных напитков в радиусе 100 метров от места проведения концерта.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре на ледоколе «Ангара» отрыли интерактивную выставку.
Движение транспортных средств ограничат в Братске 8 сентября. Фото: администрация Братска.