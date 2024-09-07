Звезды российской поп-музыки выступят в Братске 8 сентября

— Во время проведения музыкального марафона — с 12−00 до 22−00 — будет перекрыто движение автотранспортных средств на участке проспекта Ленина от пересечения с улицей Советской до пересечения с улицей Подбельского. Автобусы № 42, № 43 и № 28к в этот период времени будут курсировать по улице Депутатской, — уточнили в пресс-службе администрации.