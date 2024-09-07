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В Красноярске создадут парк-музей освоения Севера

В Москве, в штаб-квартире РГО, впервые в выездном формате прошло заседание попечительского совета краевого отделения Русского географического общества (ККО РГО). Его провел губернатор Михаил Котюков. Члены совета подвели итоги работы за прошлый год и обсудили ближайшие планы.

Источник: Русское географическое общество

Председатель краевого отделения РГО Игорь Спириденко рассказал об одной из инициатив ККО РГО — всероссийской экспедиции «Арктика. Генеральная уборка». За два года было собрано 600 тонн мусора, очищено более 40 километров береговой линии в Хатанге. Кроме того, по проекту «День Енисея» волонтеры более десяти лет помогают очищать Енисей.

Среди перспектив ККО РГО Игорь Спириденко выделил создание «Парка-музея освоения Севера». Уже готов план обследования арктической территории с целью обнаружения и доставки в Красноярск будущих его экспонатов. Параллельно идет сбор архивных материалов, воспоминаний исследователей Арктики, реставрация раритетной техники.

— Красноярскому отделению РГО уже более 120 лет. В его развитии большую роль играли открытия, которые были сделаны известными на весь мир исследователями, людьми, которые посвятили много времени освоению Сибири. Это Бегичев, Челюскин, Лаптев, Урванцев и многие другие. Сегодня мы с вами имеем непосредственное отношение в этой многовековой истории. Нужно продолжать искать идеи, проекты, которые важны для страны в целом, для нашей истории, для воспитания молодых поколений россиян. Поэтому работа регионального отделения РГО имеет важное значение, — отметил Михаил Котюков.

Добавим — по результатам деятельности за 2023 год наше краевое отделение РГО стало лучшим в России.