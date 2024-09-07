В Красноярске создадут парк-музей освоения Севера

— Красноярскому отделению РГО уже более 120 лет. В его развитии большую роль играли открытия, которые были сделаны известными на весь мир исследователями, людьми, которые посвятили много времени освоению Сибири. Это Бегичев, Челюскин, Лаптев, Урванцев и многие другие. Сегодня мы с вами имеем непосредственное отношение в этой многовековой истории. Нужно продолжать искать идеи, проекты, которые важны для страны в целом, для нашей истории, для воспитания молодых поколений россиян. Поэтому работа регионального отделения РГО имеет важное значение, — отметил Михаил Котюков.