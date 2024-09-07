Выставка арт-объектов из вторсырья открыта в Иркутске до 17 сентября

В Иркутске проходит выставка «Байкальская эволюция: люди и смысл». На территории историко-архитектурного комплекса «Дом Европы» можно увидеть 20 экспонатов, которые создали из вторичных бытовых и производственных отходов. Она продлится до 17 сентября. Вход свободный. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.