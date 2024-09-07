Выставка арт-объектов из вторсырья открыта в Иркутске до 17 сентября

В Иркутске проходит выставка «Байкальская эволюция: люди и смысл». На территории историко-архитектурного комплекса «Дом Европы» можно увидеть 20 экспонатов, которые создали из вторичных бытовых и производственных отходов. Она продлится до 17 сентября. Вход свободный. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Все работы посвящены знаменитым личностям, которые внесли особый вклад в развитие Сибири и страны в целом. Авторами стали мастера из многих городов: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Саратов, Южно-Сахалинск, Тюмень, Красноярск и Иркутск.
— Мы хотели, чтобы у зрителей, глядя на результат, появилось желание узнать больше, расширить кругозор и гордиться своей землей. И все это через призму сохранения окружающей среды, — отметила руководитель фонда «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева.
Сергей Попов, житель Иркутска, получил гран-при за свою работу, которую посвятил Николаю Второму. Это самый богатый предприниматель начала 20 века в истории областного центра и страны в целом. Для создания скульптуры он использовал 210 пластиковых крышек, 11 крышек от кофе, 14 разобранных настольных часов, обрезки от трубы, шестеренки и фольгу.
В других арт-объектах можно разглядеть образы декабристов, Льва Гумилева (советский и российский ученый, писатель), Владимира Обручева (геолог, географ и ученый), а также Леонида Гайдая (режиссер), Григория Шелихова (исследователь и мореплаватель) и других.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что звезды российской поп-музыки выступят на музыкальном марафоне в Братске 8 сентября.