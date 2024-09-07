В Красноярском крае начался второй день выборов в органы самоуправления

Агитационный период для кандидатов и избирательных объединений на всех без исключения выборах, назначенных на единый день голосования 8 сентября, прекратился в 0 часов в ночь на 7 сентября. Так что агитация уже запрещена. Никаких призывов, листовок или бесед с избирателями о программах любых кандидатов.