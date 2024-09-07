В Красноярском крае начался второй день выборов в органы самоуправления

В Красноярском крае начался второй день голосования в органы местного самоуправления. Напомним, что в нынешнем году избирательная кампания проходит спокойно. Жители отдельных населенных пунктов выбирают себе глав муниципальных образований или депутатов в местные Советы.
Всего, по информации территориальной избирательной комиссии, проходит 66 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления в 21 муниципальном районе и 3 городских округах. И также довыборы депутата ЗС Красноярского края по Емельяновскому одномандатному избирательному округу № 10.
Агитационный период для кандидатов и избирательных объединений на всех без исключения выборах, назначенных на единый день голосования 8 сентября, прекратился в 0 часов в ночь на 7 сентября. Так что агитация уже запрещена. Никаких призывов, листовок или бесед с избирателями о программах любых кандидатов.
В единый день голосования будут избирать глав сельсоветов и поселков в Ермаковском, Идринском районах и Эвенкийском муниципальном районе.