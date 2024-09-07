В Иркутске выступит Страдивари-ансамбль Мариинского театра

Фестиваль «Звезды на Байкале» проходит в Иркутске со 2 по 18 сентября. Художественный руководитель фестиваля — народный артист РФ Денис Мацуев. В концертах принимают участие известные музыкальные коллективы, в том числе Российский национальный молодежный симфонический оркестр, Страдивари-ансамбль Мариинского театра, ансамбль Questa Musica, «Виртуозы Москвы», «Солисты Москвы» и Юрий Башмет и другие. Фестиваль был создан Мацуевым в 2004 году. Учредители проекта — правительство Иркутской области, министерство культуры региона и Иркутский областной музыкальный театр имени Н. М. Загурского.