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В Иркутске выступит Страдивари-ансамбль Мариинского театра

ИРКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Семейный спектакль-интерактив «Знакомство со струнными инструментами оркестра» Страдивари-ансамбля Мариинского театра впервые пройдет в Иркутске в рамках XIX Международного музыкального фестиваля «Звезды на Байкале». Об этом ТАСС сообщили организаторы фестиваля.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

«Коллектив под руководством дирижера и солиста Лоренца Настурика-Гершовичи подготовил концертную программу, ориентированную на детей», — сообщили организаторы.

Спектакль пройдет 7 сентября. В программе — произведения Вивальди, Штрауса, Моцарта, Бетховена и других композиторов. «Задача — познакомить маленьких детей с классической музыкой и уникальными инструментами, на которых она исполняется», — пояснили в оргкомитете. Концерт рассчитан на детей от 6 лет.

Страдивари-ансамбль Мариинского театра — коллектив музыкантов, играющих на струнных инструментах, созданных итальянскими мастерами XVII—XVIII вв.еков.

Фестиваль «Звезды на Байкале» проходит в Иркутске со 2 по 18 сентября. Художественный руководитель фестиваля — народный артист РФ Денис Мацуев. В концертах принимают участие известные музыкальные коллективы, в том числе Российский национальный молодежный симфонический оркестр, Страдивари-ансамбль Мариинского театра, ансамбль Questa Musica, «Виртуозы Москвы», «Солисты Москвы» и Юрий Башмет и другие. Фестиваль был создан Мацуевым в 2004 году. Учредители проекта — правительство Иркутской области, министерство культуры региона и Иркутский областной музыкальный театр имени Н. М. Загурского.

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