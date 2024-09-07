Новый инвентарь и оборудование для спортивных школ закупят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае закупят новый инвентарь и спортивное оборудование для спортивных школ региона. Об этом договорился врио губернатора края Дмитрий Демешин с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным во время его визита в Хабаровский край. Всего будет выделено 60 млн рублей из президентской дальневосточной единой субсидии, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правитества Хабаровского края.
Кроме того, в рамках выделенных средств будет закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания еще одной многофункциональной «умной» спортивной площадки на территории спортивной школы «Региональный центр развития спорта» в Комсомольске-на-Амуре.
— Благодаря инициативе Дмитрия Викторовича Демешина и поддержке Правительства страны наши спортивные учреждения получат возможность обновить свою материально-техническую базу, что очень важно. Новый инвентарь позволит тренерам использовать более эффективные методики, проводить более разнообразные и интересные тренировки. И, конечно, это повысит качество подготовки спортсменов, которые представляют наш регион на соревнованиях различного уровня, — отметил министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.
Добавим, что спортивным школам в муниципальных районах края из средств краевого бюджета ежегодно предоставляется субсидия в размере 15 млн рублей. Эти средства идут на закупку спортивного оборудования, экипировки и инвентаря, а также на оплату проезда спортсменов и их тренеров для участия в краевых спортивных соревнованиях.