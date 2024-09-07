Новый инвентарь и оборудование для спортивных школ закупят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае закупят новый инвентарь и спортивное оборудование для спортивных школ региона. Об этом договорился врио губернатора края Дмитрий Демешин с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным во время его визита в Хабаровский край. Всего будет выделено 60 млн рублей из президентской дальневосточной единой субсидии, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правитества Хабаровского края.