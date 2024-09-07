91 муниципальная избирательная кампания пройдет в Иркутской области 8 сентября

В Иркутской области, в воскресенье, 8 сентября пройдет 91 муниципальная избирательная кампания. Выберут 12 мэров муниципальных районов: Аларского, Баяндаевского, Боханского, Казачинско-Ленского, Киренского, Нижнеудинского, Осинского, Тайшетского, Усть-Удинского, Черемховского, Шелеховского, Эхирит-Булагатского районов. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— В выборах мэров примут участие жители Братска, Саянска, Тулуна и Усть-Илимска. Во вновь образованных Чунском и Усть-Илимском муниципальных округах также выберут мэров. Кроме того, изберут 33 главы городских и сельских поселений и 487 депутатов представительных органов всех уровней, — рассказали в пресс-службе правительства.
В регионе будут вести свою работу специалисты общественного штаба. Они будут присутствовать на всех УИК, тем самым обеспечат прозрачность и законность голосования.