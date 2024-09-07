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Общественный штаб: Второй день выборов начался штатно

Второй день выборов начался штатно. Об этом сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Источник: РИА "Новости"

«Стартовал второй день голосования на выборах депутатов в МГД, ТиНАО и Куркино. Избирательные участки снова открыты, онлайн-голосование по прямой ссылке elec.mos.ru продолжалось всю ночь. Общественный штаб продолжает свою работу, наблюдатели корпуса на своих местах, видеонаблюдение за ходом голосования не прекращалось ни на минуту», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что первые сутки выборов в столице прошли штатно.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября. На них доступно электронное голосование как на elec.mos.ru, так и на всех избирательных участках города, где установлены специальные терминалы. Одновременно с этим можно проголосовать с помощью бумажного бюллетеня. При этом москвичи, подавшие заявление для голосования таким образом, смогут сделать это только на избирательном участке по месту постоянной регистрации.