Олбани
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура проверит школы в Еманжелинске, отказавшие в бесплатном питании детям с ОВЗ

В Челябинской области детям с ОВЗ отказали в бесплатном школьном питании.

Источник: Комсомольская правда

В Еманжелинске Челябинской области прокуратура проверит историю с отказом местных школ в бесплатном питании детям-инвалидам. Старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева сообщила, что при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования:

— В ходе проверки будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних, действиям (бездействию) ответственных лиц.

Ситуацией заинтересовались в прокуратуре после публикации поста в соцсетях. Приемная мама трех детей с ОВЗ сообщила, что вместо двухразового питания им предлагают обедать одним лишь супом. А бесплатное питание необходимо подтвердить множеством различных справок.

образование