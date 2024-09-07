Прокуратура проверит школы в Еманжелинске, отказавшие в бесплатном питании детям с ОВЗ

В Еманжелинске Челябинской области прокуратура проверит историю с отказом местных школ в бесплатном питании детям-инвалидам. Старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева сообщила, что при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования:
— В ходе проверки будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних, действиям (бездействию) ответственных лиц.
Ситуацией заинтересовались в прокуратуре после публикации поста в соцсетях. Приемная мама трех детей с ОВЗ сообщила, что вместо двухразового питания им предлагают обедать одним лишь супом. А бесплатное питание необходимо подтвердить множеством различных справок.