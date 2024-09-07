День города — 2024 в Челябинске: афиша

Праздничные мероприятия начнутся в 10:00. В «Саду Победы» запланирован первый уральский фестиваль керамики «Рукотворное тепло». Горожане не только полюбуются красотой готовых глиняных изделий, но и смогут приобрести понравившиеся. Также состоятся и мастер-классы, на которых челябинцы примерят на себя роль керамиста. Для детей организована игровая программа. Финальным аккордом фестиваля станет фаер-шоу и шоу огненной скульптуры «Этажи счастья».