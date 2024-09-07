День города — 2024 в Челябинске: афиша

«Концерт начнется в 16:00, а выступление Билана — после симфонического оркестра Челябинской области».
Праздничные мероприятия начнутся в 10:00. В «Саду Победы» запланирован первый уральский фестиваль керамики «Рукотворное тепло». Горожане не только полюбуются красотой готовых глиняных изделий, но и смогут приобрести понравившиеся. Также состоятся и мастер-классы, на которых челябинцы примерят на себя роль керамиста. Для детей организована игровая программа. Финальным аккордом фестиваля станет фаер-шоу и шоу огненной скульптуры «Этажи счастья».
Когда горожане нагуляют аппетит, в полдень в парке Гагарина состоится гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». Лучшие шеф-повара поделятся секретами приготовления традиционных южноуральских блюд. Будет работать и маркет, на котором можно купить продукты от местных производителей. Музыкальным подарком для челябинцев станет выступление первого хедлайнера Дня города — Олега Майами.
В городском саду им. Пушкина запланирован фестиваль «Сочиняй в ЧЕ!», а в парке «Сад Победы» — концертная программа «Твори в ЧЕ!». Начало обоих мероприятий в 13:30.
Какой праздник без улыбок, смеха и юмора? Об этом позаботились команды КВН, выступление которых состоится в 16:00 на Кировке. В праздничном мероприятии примут участие и южноуральцы из Премьер-лиги КВН — команда «Олег» и коллектив Кременкульского ДК «Родня».
Праздник невозможен и без песен. В 18:00 стартует караоке-фестиваль с челябинской группой ВИА «Ариэль».
5, 6 и 7 сентября пройдет первенство России по велоспорту BMX среди андеров и баттлы между сильнейшими райдерами Урала и России. В День города, 7 сентября, на закрытии соревнований в парке RCC Extreme на сцене у ледовой арены «Трактор» выступит популярный российский дуэт HammAli & Navai.
Традиционного праздничного фейерверка в этом году не будет.
Ранее стало известно, что в Челябинске 7 сентября из-за празднования Дня города перекроют пять улиц в центре и на Северо-западе.
Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева, фото предоставлено администрацией Челябинска.