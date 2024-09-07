7 и 8 сентября в Перми изменят движение автобусов

А 8 сентября с 05:00 до 17:00 будет закрыто движение по улицам Ленина, Сибирской и Комсомольскому проспекту. Автобусы поедут в объезд по улицам Пушкина и Революции. С правого берега Камы автобусы после моста повернут на улицу Окулова и пойдут по Монастырской и Крисанова.