7 и 8 сентября в Перми изменят движение автобусов

7 и 8 сентября в Перми пройдет марафон. Спортсмены побегут по центральным улицам. В связи с этим ряд автобусов и трамваев в эти выходные сменят свои маршруты.
7 сентября с 10:30 до 17:00 автобусы № 6, № 35 и № 46 не будут останавливаться на остановке «Театр-Театр».
А 8 сентября с 05:00 до 17:00 будет закрыто движение по улицам Ленина, Сибирской и Комсомольскому проспекту. Автобусы поедут в объезд по улицам Пушкина и Революции. С правого берега Камы автобусы после моста повернут на улицу Окулова и пойдут по Монастырской и Крисанова.
Маршруты автобусов № 3, № 10, № 41, № 51 и № 71 укоротят. Конечной остановкой автобуса № 3 станет «Автовокзал», автобусов № 10 и № 72 — «Универсам», автобуса № 41 — «Улица Попова», автобуса № 51 — «Комсомольская площадь».
Автобус № 71 пойдет по улицам Революции и Островского до «Улицы Луначарского».
Трамвай № 4 будет ходить по маршруту «Микрорайон Висим — Велта», трамваи № 7 и № 5 — только до «Разгуляя». Трамвай № 11 днем в воскресенье ходить не будет вообще.