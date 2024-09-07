Эксперт из Уфы рассказал, как не стать жертвой фейков

Спикер акцентировал внимание на современной общественно-политической ситуации, влиянии на нее СВО и антироссийской политики недружественных стран. По мнению Игоря Кузнецова, в этих условиях люди стали больше читать и интересоваться политикой. Попытки коллективного Запада повлиять на наше общество не увенчались успехом, напротив, мы видим сплочение общества вокруг руководства страны, общество становится патриотичнее.